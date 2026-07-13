باشگاه خبرنگاران جوان - پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر گلف بانوان که سال گذشته و در تهران برگزار شد، نازنین شهرکی ورزشکار برتر این رقابتها و گلف باز با سابقهای که بارها در رویدادهای بینالمللی حضور یافته و موفق به کسب مقامهای متعددی شده بود به عنوان ورزشکار اعزامی به بازیهای آسیایی معرفی شد.
وی که بلافاصله پس از رقابتهای لیگ برتر، تمرینات خود را به منظور حضوری قدرتمند در بازیهای آسیایی آغاز کرده است، صبح امروز ضمن حضور در معاینات پزشکی اولیه جهت امن بودن شرکت در آزمونهای آمادگی جسمانی پیشرفته، در آزمونهای آمادگی جسمانی و ارزیابی ذهنی آکادمی ملی المپیک حضور پیدا کرد.
گفتنی است شهرکی تمرینات خود را در مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری میکند.
شایان ذکر است حسن کریمیان به عنوان سرمربی و سرپرست تیم ملی گلف بزرگسالان و هر دو نماینده گلف ایران (بانوان و آقایان) در بازیهای آسیایی میباشد.