رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص اختلالات ۴ بانک را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل آریانی، رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع اختلال اخیر در ۴ بانک کشور اظهار داشت: بانک ملی از صبح امروز دوشنبه، ۲۲ تیرماه خدمت‌دهی با استفاده از بستر‌های زیرساختی (کُر اصلی) را آغاز کرده و همه تلاش همکاران حوزه‌های مرتبط در شرکت خدمات انفورماتیک در این راستاست که امروز تمامی خدمات بانک ملی با پایداری و امنیت و کیفیت مطلوب در این بستر ارائه شود.

وی همچنین افزود: طی چند روز آینده، بانک صادرات و بانک تجارت نیز به طور کامل خدمات خود را بر بستر‌های زیرساختی اصلی و با کیفیت مطلوب به مشتریان ارائه می‌دهند.

رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک گفت: بر اثر اختلال پیش آمده در روز‌های پایانی خرداد ماه که ناشی از یک سری حملات سایبری گسترده و پیچیده بود، قطعا هموطنان ما برای انجام امور بانکی خود دچار مشکلاتی شدند که جا دارد از طرف خودم و به نمایندگی از تمام همکارانم در شرکت خدمات انفورماتیک از مشتریان این بانک‌ها عذرخواهی کنم. اما آنچه مسلم است، در این مدت، همکاران من شبانه‌روز در تلاش بودند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند زیرساخت امن و پایداری را برای سرویس دهی چهار بانکِ مواجه با اختلال فراهم آورند.

وی همچنین گفت: شرکت خدمات انفورماتیک به محض بروز رخداد، یک کر پشتیبان را که برای چنین روز‌هایی آماده شده بود، وارد مدار کرد تا هموطنان از خدمات پایه‌ای بانکی در آن شرایط بهره‌مند باشند و همزمان رفع اختلال کُر اصلی هم در دستور کار بود؛ اما مسلم است که گستردگی و پیچیدگی حمله به نحوی نبود که بتوان برای رفع تبعات آن‌زمان مشخصی را اعلام کرد.

آریانی درخصوص ضرورت به‌روزسانی تجهیزات بانکی تاکید کرد: این مهم توسط بانک مرکزی و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی کاملا مورد تایید است وهمان‌طور که تجربه جنگ ۱۲ روزه شرکت را به ایجاد سامانه هور رساند، قطعا پس از مواجهه با شرایط جدید و تجارب کسب شده در این برهه در خصوص تجهیز سخت افزاری و ارتقای سطح امنیت و تاب‌آوری سامانه‌ها نیز این رویکرد بیش از پیش وجود دارد.

وی در خصوص موارد مربوط به چک‌ها اظهار داشت: بر اساس اقدامات و هماهنگی‌های به عمل آمده از طرف بانک مرکزی، چنانچه ذی‌نفعان چک‌های این بانک‌ها صرفا به دلیل اختلالات فنی موفق به انجام و ایفای تعهدات خود نشده باشند، این موارد در رتبه و اهلیت اعتباری مشتریان لحاظ نخواهد شد.

منبع: ایبنا

برچسب ها: اختلال شبکه ، شبکه بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بانک ملی نه سود سپرده ها رو میده نه هم سپرده مون رو پس میده ببریم یه فکر دیگه کنیم بحال خودمون
۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بانک ملی هنوز تمام خدماتش درست نشده، مثلا پرداخت اقساط تسهیلات هنوز امکان پذیر نیست
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
پس چرا بانک ملی سود سپرده‌ها را بعد یک ماه دیر کرد پرداخت نمی‌کنه؟!
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بانک ملی 2ماه است که سود ( سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت ) مردم را نداده است و هیچکس هم در شعب بانک ملی پاسخگوی مردم نیست . بخدا امورات زندگی مان از همین سودناچیزی که می گرفتیم می گذرد . شما را بخدا کار بکنید
۲
۱۵
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