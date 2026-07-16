باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد توحيدی در تشريح اين خبر گفت: در پي کسب خبري مبني بر اينکه فردی مجهز به ادوات و تجهيزات پليس با معرفي خود به عنوان مامور دولت اقدام به کلاهبرداري از برخی شهروندان کرده است رسيدگي به موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه مرکزی اروميه قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام تحقيقات گسترده پليسی و اشراف اطلاعاتی، در نهايت طی يک عملياتی غافلگيرانه متهم شناسايی و دستگير و به مقر پليس منتقل شد.

فرمانده انتظامی اروميه تصريح کرد: متهم در تحقيقات به عمل آمده به جرم ارتکابی اعتراف و سپس پرونده جهت رسيدگی تحويل مرجع قضائی شد.

سرهنگ توحيدی در پايان از شهروندان درخواست کرد در مواجه با اينگونه اشخاص فرصت طلب و درخواست های غيرقانونی ومشکوک آنها، سريعا موضوع را با مرکز فوريت های پليس ۱۱۰ در ميان بگذارند و همچنين شماره تلفن ۱۹۷ پليس آماده دريافت هرگونه نظرات، پيشنهادات و تقدير شما همشهريان عزيز از عملكرد پليس می باشد.