باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش سالانه بیبیسی، همزمان با کاهش شمار مجوزهای تلویزیونی، تعداد خانوارهایی که رسماً اعلام کردهاند نیازی به دریافت این مجوز ندارند، با افزایش ۶۲ هزار موردی به ۳.۷ میلیون خانوار رسیده است.
تعداد مجوزهای فعال تلویزیونی بیبیسی در پایان سال مالی گذشته ۲۳.۸ میلیون بود و اکنون به ۲۳.۳ میلیون رسیده است. در مجموع نیز از ابتدای دهه تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون مجوز از دست رفته و این رقم از ۲۵.۹ میلیون در آغاز دهه به سطح کنونی کاهش یافته است.
برانژر میشل، مدیر مالی بیبیسی، پس از انتشار این گزارش گفت دادههای سازمان نشان میدهد بخش عمده این کاهش ناشی از آن است که مردم دیگر محتوایی را که مستلزم پرداخت حق اشتراک تلویزیونی باشد، تماشا نمیکنند.
او افزود: این روند نهتنها متوقف نخواهد شد، بلکه احتمالاً با سرعت بیشتری ادامه پیدا میکند و به همین دلیل اصلاح مدل تأمین مالی بیبیسی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
در گزارش سالانه همچنین تأکید شده که چشمانداز مالی بیبیسی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ بدتر شده است. کاهش فروش مجوزهای تلویزیونی بیش از برآوردهای اولیه، افزایش هزینههای تولید و شرایط دشوار بازار رسانه، شکاف میان درآمدها و هزینههای این سازمان را عمیقتر کرده است.
درآمد بیبیسی از محل حق اشتراک تلویزیونی نیز طی یک دهه گذشته افت محسوسی داشته است. این درآمد که در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ حدود ۵.۲۱ میلیارد پوند بود، در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۳.۸۷ میلیارد پوند کاهش یافته است؛ افتی معادل ۱.۳۴ میلیارد پوند یا حدود ۲۶ درصد.
مت بریتین، مدیرکل بیبیسی، با اشاره به شرایط فعلی این رسانه گفت: این لحظه، نهفقط برای بیبیسی بلکه برای کل نظام رسانههای خدمات عمومی و حتی بریتانیا، لحظهای سرنوشتساز است. مأموریت ما هیچگاه تا این اندازه ضروری نبوده و اکنون باید بیبیسی را برای دنیایی که با سرعت در حال تغییر است، بازآفرینی کنیم.
بر اساس این گزارش، اگرچه ۹۴ درصد بزرگسالان بریتانیا هر ماه از خدمات بیبیسی استفاده میکنند، اما کمتر از ۸۰ درصد خانوارها حق اشتراک تلویزیونی این رسانه را پرداخت میکنند؛ شکافی که فشار مضاعفی بر مدل مالی این سازمان وارد کرده است.
ماه گذشته نیز بیبیسی از اجرای برنامهای برای کاهش هزینهها در بخشهای خبر، تولید محتوا و شبکههای منطقهای خبر داد؛ طرحی که قرار است تا سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۹ حدود ۱۶۰ میلیون پوند از مجموع ۵۰۰ میلیون پوند صرفهجویی هدفگذاریشده را محقق کند.
سمیر شاه، رئیس هیأتمدیره بیبیسی، نیز با اشاره به یافتههای گزارش سالانه گفت این سند بهروشنی نشان میدهد که مدل فعلی تأمین مالی دیگر پاسخگوی مأموریت رسانه خدمات عمومی نیست و بیبیسی برای ادامه فعالیت خود به اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
کاهش تازه مجوزهای تلویزیونی در حالی رخ میدهد که بیبیسی از ماهها پیش نسبت به بحران مالی و تغییر رفتار مخاطبان هشدار داده بود. این رسانه پیشتر نیز اعلام کرده بود برای مقابله با افت درآمد، قصد دارد طی سه سال آینده حدود ۱۰ درصد از هزینههای عملیاتی خود را کاهش دهد؛ برنامهای که همه بخشهای سازمان را در بر میگیرد.
کارشناسان، گسترش سرویسهای استریم و تغییر الگوی مصرف رسانهای را مهمترین عامل کاهش درآمدهای حق اشتراک میدانند. همزمان، بیبیسی در سالهای اخیر با چالشهایی نظیر فشارهای سیاسی، انتقادها درباره بیطرفی در پوشش برخی رویدادهای بینالمللی و چند پرونده جنجالی داخلی نیز روبهرو بوده است؛ مسائلی که در کنار افت درآمد، این رسانه بریتانیایی را در یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود قرار داده است.
منبع: فارس