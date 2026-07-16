باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی، محموله‌های قاچاق همچون سوخت و موتورسیکلت‌ها را توقیف کردند.

کشف موتورسیکلت قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی شهرستان لامرد اظهار کرد: با کسب اخبار و اطلاعاتی از شهروندان در خصوص نگهداری یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق در یک منزل مسکونی در شهرستان لامرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، منزل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند و در نتیجه یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف شد و کارشناسان ارزش آن را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ امجدیان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

موتور سنگین قاچاق توقیف شد

فرمانده انتظامی قیروکارزین از توقیف موتورسیکلت ۱۰ میلیارد ریالی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی قیروکارزین اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان قیروکارزین در جهت طرح مبارزه با کالای قاچاق، با اقدامات فنی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در یک منزل مسکونی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او با بیان اینکه ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق را کشف کنند، گفت: ارزش موتور توقیف شده برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است و راکب به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف هروئین و کلت کمری از متهم

فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان از کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و یک قبضه کلت کمری خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان بیان کرد: ماموران این فرماندهی با انجام اقدامات فنی مطلع شدند فردی اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در سطح شهر می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و ضمن بررسی محل مورد نظر، یک کیلوگرم هروئین، یک قبضه اسلحه کلت کمری و خشاب و تیر جنگی کشف و یک نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه متهم به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف قرص‌های روانگردان در سپیدان

فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان از کشف ۳۷ هزار و ۵۰ عدد قرص روانگردان و ۶۲ شیشه شربت ترک اعتیاد بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ ذبیح‌اله رضایی فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان، بیان کرد: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک سواری دنا مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۳۷ هزار و ۵۰ عدد قرص روانگردان و ۶۲ شیشه شربت ترک اعتیاد بدون مجوز کشف شد، تصریح کرد: در این رابطه ۳ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف دستگاه لیزر زیبایی قاچاق در خَفر

فرمانده انتظامی خفر گفت: ماموران این فرماندهی موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه وانت ۲ دستگاه لیزر زیبایی قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام ایست و بازرسی و کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲ دستگاه لیزر زیبایی که بدون هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد، گفت: ارزش این محموله توسط کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف موتورسیکلت سرقتی حامل تریاک در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و ۱۰ کیلوگرم موادمخدر در عملیات ماموران این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در جهت کنترل مسیر‌های فرعی و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، ماموران انتظامی در یکی از مناطق کوهستانی به یک دستگاه موتورسیکلت بدون پلاک با راکبی که سر و صورت خود را پیچیده بود، برخورد کرده و در جهت توقیف آن وارد عمل می‌شوند.

او افزود: راننده موتورسیکلت به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار کرده و در نهایت عرصه را به خود تنگ دیده و موتورسیکلت را رها می‌کند و با توجه به تاریکی شب و پوشش گیاهی منطقه متواری می‌شود.

رئیس پلیس داراب با بیان اینکه در بازدید صورت گرفته از محل رهاشدن موتورسیکلت یک بسته حامل ۱۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: طی استعلام صورت گرفته از شماره ارکان موتورسیکلت، مشخص شد که از شهرستان نی‌ریز به سرقت رفته است که پس از کسب تکلیف قضایی به مالباخته برگشت داده شد و اقدامات لازم جهت شناسایی متهم متواری نیز در دستور کار قرار دارد.

کشف موتوسیکلت سنگین بدون مجوز در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، ماموران پلیس آگاهی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت در یک ساختمان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن ساختمان یک دستگاه موتورسیکلت آکسوان بدون هرگونه مجوز را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف سوخت بدون مجوز در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی سروستان هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و در بازرسی از آن ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کردند.

او اضافه کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

بازداشت سارق محتویات درون خودرو در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری سارق محتویات درون خودرو با اعتراف به ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: ماموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ روزبه این فرماندهی در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و در پی وقوع چندین فقره سرقت درون خودرو در سطح شهرستان با انجام اقدامات فنی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی یک سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۷ فقره سرقت درون خودرو اقرار کرد، افزود: در این زمینه مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد و هر ۲ متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از شهروندان درخواست کرد با نصب تجهیزات حفاظتی و امنیتی از سرقت اموال خود جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز پیام ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۱۰۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف ۱۰۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: مأموران انتظامی زرقان در جهت اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید و توزیع غیرقانونی نهاده‌های کشاورزی، در انباری در یکی از روستا‌های این شهرستان مطلع شدند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از این انبار، موفق شدند ۱۰۰ کیسه کود شیمیایی که بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف گازوئیل بدون مجوز در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از کشف ۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید، بیان کرد: مأموران پاسگاه انتظامی خنجشت در اجرای طرح مبارزه با قاچاق، هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس