باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش روزنامه لا ریپابلیکا در روز یکشنبه، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر شنبه شب مرکز پرو را لرزاند و حداقل پنج نفر را کشت و حدود ۲۰ نفر دیگر را زخمی کرد.

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که این زلزله در نزدیکی شهر چوپاکا در عمق ۱۰ کیلومتری (۶.۲ مایلی) رخ داده است، در حالی که مقامات همچنان در حال ارزیابی میزان کامل خسارات هستند.

منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده، منطقه چونگوس باجو بوده است، جایی که تلفات گزارش شده است، اگرچه مقامات هنوز هویت قربانیان را منتشر نکرده‌اند.

این زلزله همچنین به چندین بنای تاریخی مذهبی و سایر اماکن میراثی آسیب رسانده است، در حالی که قطع برق در چندین منطقه گزارش شده است.

تیم‌های امداد و نجات برای انجام عملیات جست‌و‌جو، نجات و ارزیابی خسارات به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

منبع: آناتولی