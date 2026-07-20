هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی نارنجی از مردم استان، صیادان و مسافران خواست امروز دوشنبه و فردا سه شنبه ۳۰ تیر از شنا و فعالیت دریایی خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی نارنجی، از ممنوعیت کامل شنا و فعالیت‌های دریایی در دریای خزر در روز‌های دوشنبه ۲۹ تیر و سه شنبه ۳۰ تیرماه خبر داد و اعلام کرد طوفان‌های پیش رو با امواجی به ارتفاع حدود سه متر، خطرات جدی برای مسافران و فعالان دریایی به همراه دارد.

بر اساس این هشدار و با شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو از اوایل وقت امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه تا بعدازظهر سه‌شنبه ۳۰ تیرماه نواحی ساحلی و دور از ساحل استان شاهد وزش باد شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج قابل ملاحظه تا ۲.۹ متر اعلام شده است.

غرق شدن شنا گران، قایق‌های تفریحی و صیادی، شناور‌های صیادی کیلکا، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، اختلال در فعالیت شناور‌های بزرگ، احتمال پاره شدن تور‌های صیادی و صدمه به قفس‌های دریایی پرورش ماهی از جمله مخاطرات فعال شدن این سامانه اعلام شده است.

هواشناسی مازندران به مردم توصیه کرد در این مدت از شنا و هرگونه فعالیت‌های تفریحی دریایی و صیادی خودداری و ضمن مراقبت در فعالیت‌های تخلیه و بارگیری شناور ها، اقدامات پیشگیرانه را نیز در دستور کار داشته باشند.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران  ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
ممنوعیت شنا و فعالیت دریایی تا ظهر سه شنبه
هشدار دریایی در مازندران؛ خزر مواج می‌شود
هشدار دریایی برای مازندران 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تقارن تعطیلات تابستانی و افزایش حضور گردشگران؛ ضرورت مشارکت مستمر شهروندان در تأمین ذخایر خونی مازندران
آتش‌سوزی گسترده چند فروشگاه در بازار تنکابن/ حریق مهار شد
خرید تضمینی گندم در مازندران به مرز ۸۰ هزار تن رسید
ممنوعیت ۲ روزه شنا در دریای خزر
قلع‌ و قمع ۱۳ قطعه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی بابلسر
جاده هراز مسدود شد