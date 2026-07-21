باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۴ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۸ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان