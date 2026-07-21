امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۹۴ میلیون تومان
ربع سکه  ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
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