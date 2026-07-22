رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین لفاظی خود علیه ایران، بار دیگر به تهدید حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها متوسل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه  در جدیدترین لفاظی خود ایران را تهدید کرد و مدعی شد که هر زمان ایران به کشتی‌ای در تنگه هرمز حمله کند، ارتش ایالات متحده یک پل یا نیروگاه ایرانی را هدف قرار خواهد داد.

ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشت: «از این لحظه به بعد، هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ای در تنگه هرمز شلیک کند چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه از جمله آنهایی که در کنار یا در پایتخت، تهران قرار دارند را بمباران و نابود خواهد کرد.»

هفته گذشته نیز رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شده بود که اگر تهران با مذاکره موافقت نکند، واشنگتن می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا فقط با هدف کاهش یا کنترل قیمت نفت خام با ایران مذاکره میکند و قطعا خواهان صلح واقعی نیست در چنین مواقعی حتما باید پیش شرط سنگین گذاشت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
این سگ زرد بکشید
تا جهان از شرش امین شوند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
نیروگاهها ،پل ها ،سدهای دشمن و مهمتر چاههای نفت دشمن را حتما جون من بزنید.دمتون گرم
سید مجید نقطه زن ، چاهای نفت و زود بزن
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
برای ترور، بمباران و قتل عام مردم ایران بودجه نظامی آمریکا جنایتکار به ۱.۱۵ تریلیون دلار رسید
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
باید از آمریکایی‌ها کشته بیشتری بگیریم + فیلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
یمن به دو نفتکش عربستانی حمله کرد
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
امکان توافق با دولت وحشی آمریکا وجود ندارد و مذاکره با آمریکا هم در اسلام آباد پاکستان اشتباه از سوی ایران بوده است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
غلط کردی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بنده از ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه های آمریکا در منطقه استقبال می کنم باید همه پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی نابود بشود
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تجاوز دوباره آمریکا به خاک ایران؛ پاسخ قاطع نیروهای مسلح در راه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مراکز و یگان‌های آمریکا در پایگاه‌های الدوحه، علی السالم و عریفجان کویت را هدف قرار دادیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
نخستین نفتکش عربستان در دریای سرخ هدف قرار گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تهدید آمریکا علیه ایران، گسترش جنگ در منطقه را در پی دارد
Iran (Islamic Republic of)
اجازه نمی‌دهیم یک قطره نفت صادر شود
۲۳:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اجازه نمی‌دهیم یک قطره نفت صادر شود
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نمی‌دهیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، همه زیرساخت های منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
منتظر تنبیهات دیگر باش در اردن و.......خاک بر سرت و بیچاره سربازای سرگردان و فلک زده ت .
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تنگه هرمز همچنان بسته است/ تهدید‌های آمریکا نتیجه‌ای جز گسترش جنگ نخواهد داشت
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ایران به مراکز و تاسیسات هسته ای آمریکا حمله خواهد کرد
۱۲۳۴۵۶
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