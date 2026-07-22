باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جدیدترین لفاظی خود ایران را تهدید کرد و مدعی شد که هر زمان ایران به کشتیای در تنگه هرمز حمله کند، ارتش ایالات متحده یک پل یا نیروگاه ایرانی را هدف قرار خواهد داد.
ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشت: «از این لحظه به بعد، هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به کشتیای در تنگه هرمز شلیک کند چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه از جمله آنهایی که در کنار یا در پایتخت، تهران قرار دارند را بمباران و نابود خواهد کرد.»
هفته گذشته نیز رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شده بود که اگر تهران با مذاکره موافقت نکند، واشنگتن میتواند زیرساختهای حیاتی ایران را هدف قرار دهد.
منبع: الجزیره