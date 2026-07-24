باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا امشب در مصاحبه با رسانه آکسیوس گفت که در حال بررسی آغاز یک عملیات نظامی جدید علیه ایران است که ممکن است از جنگ قبلی «گسترده‌تر» باشد.

ترامپ مدعی شد که به تصمیم‌گیری درباره «حمله بزرگ احتمالی» نزدیک شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

دو مقام آمریکایی نیز به آکسیوس گفتند تاکنون هیچ دستور نظامی جدیدی صادر نشده است.

ترامپ گفت: «من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم؛ بزرگ‌تر از هر زمان دیگری. به تصمیم‌گیری نزدیک شده‌ام. همه‌چیز برای آن آماده است».

او همچنین گفت که رژیم صهیونیستی در صورت درخواست واشنگتن می‌تواند به این عملیات ملحق شود.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که پیش از او، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تهران را به «عدم جدیت در مذاکرات» متهم کرد.

ترامپ در هفته‌های اخیر لفاظی‌ها علیه ایران را افزایش داده و پیش از این صراحتا ایران را به تخریب پل‌ها و دیگر زیرساخت‌ها تهدید کرده بود.

سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به این تهدیدات اعلام کرده است که در صورت وقوع این تهدیدات، «خاموشی برق متحدان و میزبان کودک‌کشان قطعی خواهد بود».

منبع: آناتولی