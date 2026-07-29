باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان در دیدار با عبدالله چمن‌گلی، مدیرکل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه ورزش قهرمانی و وجود استعداد‌های فراوان ورزشی، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی گیلان تأکید کرد.

او در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات جهانبخش آرمان در دوران مسئولیت اداره‌کل ورزش و جوانان استان، اظهار امیدواری کرد با حضور ابراهیم مهربان از کشتی‌گیران پیشکسوت و چهره‌های ارزشمند ورزش گیلان که به عنوان سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان معرفی شده است، شاهد ارتقای بیش از پیش ورزش استان در عرصه‌های مختلف باشیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه رشد ورزش قهرمانی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب است، افزود: حمایت از ورزشکاران، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد فضا‌های ورزشی استاندارد، نقش مهمی در شکوفایی استعداد‌های جوان و ارتقای جایگاه ورزشی گیلان دارد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به پروژه استادیوم ورزشی جدید بندر انزلی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و همراهی وزارت ورزش و جوانان، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه و بر زمین خوردن کلنگ احداث آن باشیم.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان