باشگاه خبرنگاران جوان-منوچهر حبیبی در بازدید از پایانه مرزی خسروی و در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه مرز خسروی در تردد زائران اربعین گفت: مرز خسروی به عنوان سومین مرز پرتردد کشور، امسال شاهد اقدامات قابل توجهی بوده و هماهنگیهای خوبی نیز با طرف عراقی انجام شده است.
وی اظهار کرد: امروز رضایتمندی زائرانی که مرز خسروی را برای زیارت کربلای معلی و عتبات عالیات انتخاب کردهاند، به وضوح قابل مشاهده است و خود زائران نیز بر این موضوع تأکید دارند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در آستانه اربعین امسال اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم در مرز خسروی، اضافه شدن سایبان در مسیر تردد زائران بود که مطالبه مردم و زائران به شمار میرفت.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: با توجه به اینکه سفر اربعین در گرمترین فصل سال انجام میشود، توسعه سایبانها یک ضرورت بود که این اقدام عمرانی در کمتر از دو ماه انجام شد.
حبیبی با اشاره به پیشبینی افزایش تردد در روزهای آینده گفت: برآورد ما این است که تا ۲ روز آینده در پیک و اوج حرکت زائران به سمت عتبات عالیات قرار خواهیم داشت و از جمعه بعدازظهر و روز شنبه نیز موج بازگشت آغاز میشود.
وی افزود: برای این مرحله، هماهنگیهای لازم در شبکه حملونقل انجام شده و اتوبوس، مینیبوس و خودروهای شخصی با محوریت شهرداریها و سازمان راهداری و حملونقل جادهای در آمادگی هستند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: سازمان راهداری، سازمان شهرداریها و استانهای معین از جمله همدان، تهران و اردبیل نیز همکاری لازم را دارند و در صورت نیاز، ظرفیتهای بیشتری به ناوگان حملونقل اضافه خواهد شد.
حبیبی با اشاره به وضعیت گیتهای مرزی اظهار کرد: تعداد گیتهای پیشبینی شده توانسته رضایت زائران را جلب کند و کمترین میزان توقف را در این بخش شاهد هستیم.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با طرف عراقی در آن سوی مرز انجام شده و شبکه حملونقل در مرز منذریه عراق نیز روان است و تاکنون هیچگونه نگرانی یا مشکلی از سوی طرف عراقی اعلام نشده است.
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به هماهنگی دستگاههای مختلف برای مدیریت تردد زائران اظهار کرد: نشستهای هماهنگی به صورت روزانه میان فرماندار قصرشیرین، مسوولان طرف عراقی، مرزبانی، نیروی انتظامی و راهداری برگزار میشود و در صورت نیاز به هماهنگی بیشتر، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
منوچهر حبیبی افزود: با توجه به ارزیابی میدانی امروز، گزارشهای دریافتی و گفتوگوهایی که با زائران انجام شد، رضایتمندی کامل از روند خدماترسانی در مرز خسروی وجود دارد.
وی ادامه داد: هماهنگی خوبی میان کمیتههای ۱۸گانه ستاد اربعین برقرار است و مسوولان کمیتهها شبانهروز در مرز خسروی مستقر هستند و همه موارد مربوط به تردد زائران را رصد میکنند.
استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با تلاش همه دستگاههای اجرایی، زائران اربعین سفری امن، ایمن و سرشار از معنویت را تجربه کنند.
حبیبی در ادامه با اشاره به ۲ اتفاق مهم در آستانه اربعین امسال گفت: پیش از آغاز حماسه اربعین، نشستی با حضور مسوولان کمیتههای ستاد اربعین، مسئولان عراقی در استان دیالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مسوولان موکبهای طرف عراقی برگزار شد و درباره راهاندازی و آمادگی مرز سومار توافقاتی انجام گرفت.
وی افزود: با توافق دولت عراق و ستاد مرکزی اربعین جمهوری اسلامی ایران، این موضوع عملیاتی شد و به استان ابلاغ شد که مرز سومار به عنوان دومین مرز تردد اربعین استان کرمانشاه فعالیت کند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: حدود سه روز است که تردد زائران از این مرز انجام میشود و زائران از سومار به سمت عتبات عالیات، کربلای معلی و نجف اشرف حرکت میکنند.
حبیبی با اشاره به گزارش فرماندار گیلانغرب گفت: امروز اعلام شد زائرانی از استانهای تهران، همدان و یزد نیز از مسیر سومار برای عزیمت به عتبات عالیات استفاده کردهاند و دستگاههای اجرایی در این منطقه پای کار هستند.
وی با بیان اینکه فعالیت مرز سومار در شرایط فعلی محدود است، اظهار کرد: توصیه ما این است که در حال حاضر مردم استانهای کرمانشاه و ایلام از این مرز عبور کنند تا شرایط کاملتر و جامعتری برای سالهای آینده فراهم شود.
استاندار کرمانشاه افزود: مرز سومار اکنون به عنوان یک مرز رسمی و دومین مرز پرتردد اربعین استان کرمانشاه شناخته میشود و این اتفاق هدیهای به مردم گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم ایران اسلامی است.
تکمیل راهآهن کرمانشاه-خسروی-بغداد؛ گامی برای توسعه منطقه
حبیبی در ادامه به دومین اتفاق مهم پیش از اربعین امسال اشاره کرد و گفت: امضای توافقنامه تکمیل راهآهن کرمانشاه-خسروی به بغداد، یکی از رویدادهای مهمی بود که در نخستین سفر نخستوزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران رقم خورد.
وی افزود: این توافقنامه به امضای رییسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر عراق رسید و بدون تردید این پروژه حیاتی و بزرگ، موجب رونق اقتصادی برای ایران اسلامی و دولت عراق خواهد شد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: با تکمیل این پروژه، تردد زائران از طریق حملونقل ریلی فراهمتر، آسانتر و ایمنتر خواهد شد و در کنار آن، رونق اقتصادی را برای دو منطقه به همراه خواهد داشت.
حبیبی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی، تقویت مرزهای استان کرمانشاه و اجرای طرحهایی مانند راهآهن کرمانشاه-خسروی-بغداد، نقش مهمی در آینده این استان به عنوان مسیر اصلی تردد زائران عتبات عالیات خواهد داشت.
وی ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس حماسه بزرگ اربعین اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه شبانهروزی و بدون توجه به زمان و مکان، این حرکت عظیم معنوی را روایت میکنند و تلاش آنان برای به تصویر کشیدن این حماسه و معرفی آن به جهانیان قابل تقدیر است.