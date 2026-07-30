همزمان با آغاز سفر‌های اربعین، رعایت توصیه‌های بهداشتی و ایمنی برای پیشگیری از گرمازدگی، به‌ویژه در مسیر‌های منتهی به کربلا، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به گرمای شدید عراق در فصل تابستان، زائران اربعین باید پیش از سفر از وضعیت آب‌وهوا و شرایط مسیر‌های منتهی به حرم‌های مطهر اطلاع داشته باشند. دمای بالای هوا می‌تواند سلامت افراد را به خطر انداخته و در موارد شدید، عوارض جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و افراد دارای اضافه‌وزن بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری‌های ناشی از گرما قرار دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود از پیاده‌روی‌های طولانی‌مدت خودداری کرده و در صورت احساس خستگی، استراحت یا از وسایل نقلیه مستقر در مسیر استفاده شود.

پوشیدن لباس‌های نخی، سبک، گشاد و روشن، استفاده از کلاه لبه‌دار، همراه داشتن بادبزن و قمقمه آب، و نوشیدن منظم آب و مایعات بدون کافئین از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از گرمازدگی است.

در صورت مشاهده علائم گرمازدگی، فرد باید از ادامه مسیر بازداشته شده و به مکانی خنک یا سایه منتقل شود. اگر دمای بدن بالا باشد، قرار دادن پارچه خیس و خنک روی بدن و در صورت گرفتگی عضلات، استراحت، ماساژ آرام و نوشیدن تدریجی مایعات خنک بدون کافئین توصیه می‌شود.

در صورتی که فرد دچار حمله گرمایی و کاهش سطح هوشیاری شده باشد، نباید هیچ‌گونه مایعات یا خوراکی به او داده شود و لازم است در سریع‌ترین زمان ممکن از نیرو‌های امدادی کمک گرفته شود.

زائران با رعایت این توصیه‌ها می‌توانند سفری ایمن‌تر و زیارتی همراه با سلامت و آرامش را تجربه کنند.

برچسب ها: گرمازدگی ، پیاده روی اربعین ، توصیه های بهداشتی
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