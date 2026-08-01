باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه صادرات ارتباطی به گرانی میوه ندارد، گفت: با توجه به شرایط فعلی در حوزه خلیج فارس، صادرات سبزی نسبت به سال قبل بسیار کمتر است.

به گفته وی، امسال قیمت برخی میوه ها بدلیل شرایط مساعد اقلیمی کاهش یافته است، اما در شرایط کنونی قیمت میوه در میدان عمده فروشی و خرده فروشی باید بررسی شود.

نورانی ادامه داد: قیمت خیار و گوجه فرنگی بالاست که علت اصلی آن ناشی از کاهش کشت نسبت به سال قبل است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر داشتن فاکتور رسمی در سه نسخه هنگام خروج بار از میدان میوه و تره بار بیان کرد: یک نسخه فاکتور باید دست خروجی میدان به منظور کنترل و ارزیابی اولیه باشد، دوم سازمان تعزیرات بتواند بر قیمت ها کنترل داشته باشند تا بتوانیم راست آزمایی کنیم که مشکل کار کجاست.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که میزان صادرات نسبت به سال قبل کاهش محسوسی داشته چراکه عمده صادرات ما به کشورهای حوزه خلیج فارس است.

نورانی با تاکید بر نظارت کامل بر عمده فروشی و خرده فروشی های سطح شهر به منظور جلوگیری از گرانفروشی بیان کرد: بنده معتقدم اگر گرانی کالا ناشی از صادرات باشد، صادرات به منظور تنظیم بازار باید ممنوع شود، اما متاسفانه مغازه داران ۲ تا ۳ برابر قیمت محصولات را عرضه می کنند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه مغازه داران سودهای قانونی ۳۰ تا ۳۵ درصد از عمده فروشی تا خرده فروشی را رعایت نمی کنند، افزود: در حال حاضر بدلیل شرایط کشور صادراتی انجام نمی شود که علت گرانی را صادرات مطرح می کنند، مشکل اصلی نبود نظارت است.

نورانی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید جلوی گرانی ها را بگیرند، گفت: با تشدید نظارت ها مغازه داران به بهانه گرانی اجاره مغازه و ... نمی توانند سودهای غیرمتعارف اعمال کنند که این امر موجب شده فشار تورمی بر مردم کاسته شود.