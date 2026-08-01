رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به کاهش محسوس صادرات نسبت به سال قبل، گرانی ارتباطی به این امر ندارد و تنها ضعف در نظارت‌ها موجب شده تا مغازه داران سود‌های قانونی را اعمال نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی  - رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه صادرات ارتباطی به گرانی میوه ندارد، گفت: با توجه به شرایط فعلی در حوزه خلیج فارس، صادرات سبزی نسبت به سال قبل بسیار کمتر است.

به گفته وی، امسال قیمت برخی میوه ها بدلیل شرایط مساعد اقلیمی کاهش یافته است، اما در شرایط کنونی قیمت میوه در میدان عمده فروشی و خرده فروشی باید بررسی شود.

نورانی ادامه داد: قیمت خیار و گوجه فرنگی بالاست که علت اصلی آن ناشی از کاهش کشت نسبت به سال قبل است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر داشتن فاکتور رسمی در سه نسخه هنگام خروج بار از میدان میوه و تره بار بیان کرد: یک نسخه فاکتور باید دست خروجی میدان به منظور کنترل و ارزیابی اولیه باشد، دوم سازمان تعزیرات بتواند بر قیمت ها کنترل داشته باشند تا بتوانیم راست آزمایی کنیم که مشکل کار کجاست.
به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که میزان صادرات نسبت به سال قبل کاهش محسوسی داشته چراکه عمده صادرات ما به کشورهای حوزه خلیج فارس است.

نورانی با تاکید بر نظارت کامل بر عمده فروشی و خرده فروشی های سطح شهر به منظور جلوگیری از گرانفروشی بیان کرد: بنده معتقدم اگر گرانی کالا ناشی از صادرات باشد، صادرات به منظور تنظیم بازار باید ممنوع شود، اما متاسفانه مغازه داران ۲ تا ۳ برابر قیمت محصولات را عرضه می کنند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه مغازه داران سودهای قانونی ۳۰ تا ۳۵ درصد از عمده فروشی تا خرده فروشی را رعایت نمی کنند، افزود: در حال حاضر بدلیل شرایط کشور صادراتی انجام نمی شود که علت گرانی را صادرات مطرح می کنند، مشکل اصلی نبود نظارت است.

نورانی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید جلوی گرانی ها را بگیرند، گفت: با تشدید نظارت ها مغازه داران به بهانه گرانی اجاره مغازه و ... نمی توانند سودهای غیرمتعارف اعمال کنند که این امر موجب شده فشار تورمی بر مردم کاسته شود.

برچسب ها: تولید میوه ، بازار میوه ، قیمت میوه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
علت گرانی میوه دلالی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
برای کنترل بازار باید بتوانید به این سوالات پاسخ دهید:
۱- چه کسی محصول را تولید کرده با چه قیمتی؟
۲- چه کسی توزیع کرده با چه قیمتی؟
۳- چه کسی می‌فروشد با چه قیمتی؟
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اگر هم بخواهید نمیتوانید همه مغازه‌ها را کنترل کنید. باید اول از تولید محصول تا توزیع و فروش را ثبت الکترونیکی کنید بعد با هوشمندسازی این فرایند را کنترل کنید.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
تورم را کنترل کنید و قدرت پول ملی را بالا ببرید (پول چاپ نکنید) همه این‌ها حل میشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بی لیاقتی و بی کفایتی مسئولین مربوطه .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
وقتی دولت داره تقصیرات خودش رو گردن کاسبکاران میندازه
گرانی سم دستمزد بسته بندی حمل و نقل ومالیات های زیاد و ...
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۶:۴۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بی کفایتی مسئولین در تمامی امورات مملکت .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
علت گرانی همه چیز:بی صاحبی مملکت
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۶:۱۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
سو مدیریت صادارت بی رویه
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
همه چیز در بازار هست اما قدرت خرید مردم منفی صفر . بیشترین علت نبود نظارت و فساد در دستگاه ها است. در اداره تعزیرات حکومتی هم در کل کشور باید گِل گرفت .
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بی عرضگی بازرسان!
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
مگه چه چیزی در کشور ارزان است که میوه نیست؟
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
خب با همین بهانه فروشنده بجای سود ۲۰ درصدی ۲۰۰ درصد می‌گیره بعد به مشتری میگه همه چی گرون شده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بله دوست عزیز ولی نه به این اندازه نه با این سرعت کاملا مشخصه تعدادی سودجو دارند از آب گل آلود ماهی میگیرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
وقتی موز به اون عظمت کیلوبی ۳۰۰ تومنه سیب و پرتقال باید کیلویی ۱۰۰ تومن باشه
۵
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
مشکل اصلی نبود نظارت در همه امور کشور
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
سلام باید توزیع در خود میادین به قیمت پایین دست مردم بدهند تا مغازه دار هم کاهش دهد الان قیمت مثل سیب زمینی و پیاز و بعضی از اقلام مغازه ها با میدان یکی هست و بعضی اقلام پایین تراز میادین هست الان مثلا گیلاس کیلو 250 حدودا میدان هست مغازه هاهم همین قیمت در صورتی که میدان باید حداقل 50 تومان ارزانتر باشد
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اگر قیمت میادین با مغازه یکسان است پس این علت که مغازه داران گران می‌فروشند باطل است
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