زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر قاهره پایتخت مصر را لرزاند و در چند کشور همسایه نیز احساس شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه خبری مصری الیوم با اعلام اینکه  زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر قاهره پایتخت مصر را لرزاند  افزود:  تاکنون هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات ناشی از این زمین لرزه که توسط چندین هزار نفر احساس شد، منتشر نشده است.

سایر رسانه‌های مصر از جمله خبرگزاری رسمی این کشور نیز با اشاره به اینکه این زمین لرزه در قاهره و اسکندریه احساس شده است، افزودند که مصری‌ها زلزله‌ای قوی را احساس کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، موسسه ملی تحقیقات نجوم و ژئوفیزیک این کشور بعدا" بیانیه مفصلی را صادر خواهد کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های مصر، این زمین لرزه به بزرگی ۵.۷ ریشتر افزون بر مصر در چند کشور همسایه احساس شده است.

رسانه‌های مصری عنوان کردند که مرکز این زمین لرزه در ۲۹ کیلومتری سوئز بوده است و در فلسطین، عربستان، اردن، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، لبنان و سوریه نیز احساس شده است.

شبکه فلسطین الیوم نیز به نقل از مرکز هواشناسی قدس گزارش داد که زلزله‌ای شدید به بزرگی ۵.۵ ریشتر جنوب فلسطین و مصر را لرزاند که مرکز آن سوئز در شرق قاهره بود.

تاکنون جزئیات بیشتری از این زمین لرزه منتشر نشده است.

برچسب ها: زمین لرزه ، مصر
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