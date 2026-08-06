ارتش کره جنوبی می‌گوید کره شمالی یک پرتابه ناشناس شلیک کرده که احتمالا موشک بالستیک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه یک پرتابه ناشناس به سمت دریا در شرق شبه جزیره کره شلیک کرده است.

پس از ان ستاد مشترک کره جنوبی روز پنجشنبه تایید کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک به سمت ساحل شرقی خود پرتاب کرده است.

دولت ژاپن هم اعلام کرد که پیونگ یانگ موشکی را شلیک کرده که می‌تواند یک موشک بالستیک باشد.

این پرتاب پس از یک سری آزمایش‌ها در سال جاری از جمله موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، راکت‌های توپخانه‌ای و سایر سلاح‌های تاکتیکی که برای تقویت قابلیت‌های نظامی این کشور طراحی شده‌اند، انجام شده است.

رسانه دولتی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد که جدیدترین آزمایش تسلیحاتی تایید شده در اواخر ماه ژوئن، شامل یک سیستم راکت‌انداز چندگانه ارتقا یافته ۲۴۰ میلی‌متری، موشک‌های بالستیک تاکتیکی و یک هویتزر خودکششی ۱۵۵ میلی‌متری بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی ، موشک بالستیک
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ان شاءالله مسئولین عالی رتبه نظام هم به این واقعیت پی ببرند که مرگ یک بار، شیون یک بار
وقتی به خاطر هیچ و پوچ این همه سال در تحریم به سر می بریم چرا بمب اتم نسازیم که هم دردمان نیاید و هم جواب تهدیدهای دشمنان باشد.
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