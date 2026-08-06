اعلام پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵

ستاد مرکزی اربعین با صدور اطلاعیه شماره ۱۵، پایان مراسم اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره ۱۵ با اعلام پایان مراسم اربعین حسینی ۱۴۰۵، از حضور زائران، موکب‌داران، نیرو‌های امدادی، امنیتی، انتظامی، خدماتی و همه دستگاه‌های همکار در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

در این اطلاعیه آمده است که میلیون‌ها زائر با وجود گرمای هوا و محدودیت‌های موجود، در راهپیمایی اربعین حضور یافتند و این اجتماع بزرگ، پیام وحدت، عدالت و مقابله با ظلم را به جهانیان مخابره کرد.

ستاد مرکزی اربعین همچنین با قدردانی از مردم ایران که به‌منظور حفظ امنیت کشور از حضور در این مراسم بازماندند، از آنان به‌عنوان پشتیبانان این حرکت عظیم یاد کرد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، از دولت و ملت عراق به‌دلیل میزبانی و پذیرایی از زائران حسینی قدردانی شده و بر نقش آنان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین تأکید شده است.

ستاد مرکزی اربعین در پایان ضمن قدردانی از زائران، خادمان، موکب‌داران، نیرو‌های امدادی، امنیتی، انتظامی، خدماتی و تمامی کمیته‌ها و دستگاه‌های همکار، برای همه خدمتگزاران و زائران آرزوی سلامتی کرد و ابراز امیدواری کرد که توفیق خدمت و زیارت اربعین در سال‌های آینده نیز فراهم شود.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور

برچسب ها: مراسم اربعین ، ستاد مرکزی اربعین
خبرهای مرتبط
پزشکیان: برنامه ملی پزشک خانواده، زیربنای تحقق عدالت در سلامت است
پایان عملیات خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در پایانه‌های مرزی ایران؛ پنجشنبه ۱۵ مرداد
گفت‌وگوی تلفنی عارف با مسئولان ملی و استانی ستاد اربعین در مرز مهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یک مسلمان
۰۴:۰۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خوشا براحوال موکب داران وزوارابعین خداوند قبول فرماید وبراین توفیقات بیفزاید ودستمان راازدامن اهلبیت کوتاه نگرداند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
انشالله قیام بر حق حسینی جهانی و جهانی تر شود، همراه با بصیرت برای تک تک ما، که ببینیم آمریکا حرام خوار و غارتگر است و آل سعود خائن به مسلمین هست و عده ای هم در وطن راه خائنان رو پیش گرفتند تا انشالله امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قدم بر چشمان ما بگذارند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خدا کن ماه حرام زودتر تمام بشه دیگه حوصله برامون نمانید خودمان ناراحتی داریم با جنگ کشته زخمی اونم بهش اضافه میشه که داریم فکر خودکشی باشیم
۰
۰
پاسخ دادن
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
آخرین اخبار
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
قالیباف: واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید
مسعود پزشکیان: قیمت کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد/ سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران‌خودرو واگذار خواهند شد
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی
اعلام پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵