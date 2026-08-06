اعلام پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره ۱۵ با اعلام پایان مراسم اربعین حسینی ۱۴۰۵، از حضور زائران، موکبداران، نیروهای امدادی، امنیتی، انتظامی، خدماتی و همه دستگاههای همکار در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.
در این اطلاعیه آمده است که میلیونها زائر با وجود گرمای هوا و محدودیتهای موجود، در راهپیمایی اربعین حضور یافتند و این اجتماع بزرگ، پیام وحدت، عدالت و مقابله با ظلم را به جهانیان مخابره کرد.
ستاد مرکزی اربعین همچنین با قدردانی از مردم ایران که بهمنظور حفظ امنیت کشور از حضور در این مراسم بازماندند، از آنان بهعنوان پشتیبانان این حرکت عظیم یاد کرد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، از دولت و ملت عراق بهدلیل میزبانی و پذیرایی از زائران حسینی قدردانی شده و بر نقش آنان در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین تأکید شده است.
ستاد مرکزی اربعین در پایان ضمن قدردانی از زائران، خادمان، موکبداران، نیروهای امدادی، امنیتی، انتظامی، خدماتی و تمامی کمیتهها و دستگاههای همکار، برای همه خدمتگزاران و زائران آرزوی سلامتی کرد و ابراز امیدواری کرد که توفیق خدمت و زیارت اربعین در سالهای آینده نیز فراهم شود.
منبع: مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور