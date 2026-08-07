نظم جدید ایران در تنگه هرمز + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - یک افسر پیشین اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا در تحلیل خود از تحولات تنگه هرمز مدعی شد که اجرای آنچه «نظم جدید ایران» در این آبراه راهبردی خواند، نشان‌دهنده تغییر موازنه در این منطقه حساس است.

وی همچنین ادعا کرد که ناتوانی نیروی دریایی آمریکا در تغییر شرایط موجود، صرفاً یک ناکامی نظامی نیست، بلکه از منظر راهبردی، جایگاه و بازدارندگی واشنگتن را با چالش مواجه کرده است. این مقام پیشین در ادامه اظهارات خود مدعی شد که این وضعیت به معنای آن است که ایران توانسته است آمریکا را به تبعیت از قواعد مورد نظر خود در این آبراه وادار کند.