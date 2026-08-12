باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تیمهای امداد و نجات در غرب کلمبیا پس از وقوع زلزله قدرتمند ۷.۴ ریشتری، همچنان در میان آوار ساختمانهای فروریخته به جستجوی بازماندگان ادامه میدهند، در حالی که طبق گزارشهای محلی، آمار کشتهشدگان به ۲۵۴ نفر افزایش یافته است، از جمله ۱۰۱ نفر در پریرا و ۹۵ نفر در کالی.
این منطقه حدود ۱۰۰ پسلرزه ثبت کرد، در حالی که تیمهای امداد و نجات در طول شب با استفاده از ماشینآلات سنگین و دستان خود برای بیرون کشیدن افراد گرفتار در زیر آوار تلاش میکردند.
سازمان ملل متحد گزارش داد که تقریبا ۵۰۰۰ خانه آسیب دیده و دهها ساختمان فرو ریخته است.
در کالی، بخشهایی از طبقات بالایی یک بیمارستان فرو ریخت و تعدادی از بیماران زیر آوار گرفتار شدند، در حالی که حدود ۶۰۰ نفر دیگر مجبور شدند در خیابانی پوشیده از آوار تحت درمان قرار گیرند.
خانوادههای آسیبدیده نیز پس از از دست دادن خانههایشان یا غیرقابل سکونت شدن آنها، به خیابانها و آشپزی در فضای باز روی آوردهاند.
شایان ذکر است که زلزلهای به بزرگی ۷.۴ ریشتر روز دوشنبه غرب کلمبیا را لرزاند و عملیات جستوجو و نجات در چندین شهر را آغاز کرد.