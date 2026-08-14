مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از جان‌باختن ۲ کارگر در پی ریزش مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مجید فرشی با بیان اینکه این حادثه عصر امروز جمعه ۲۳ مرداد رخ داد، گفت: مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان نشت کرده و ریزش آن بر سر ۲ کارگر، موجب فوت آنها شده است.

وی ادامه داد: دریچه مواد اولیه به اشتباه باز شده و این موضوع باعث ریزش مواد اولیه و وقوع این حادثه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به انتشار برخی اطلاعات نادرست در رسانه‌ها، تأکید کرد: برخی اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها درباره این حادثه اشتباه است و این حادثه فقط ۲ فوتی بر جای گذاشته است.

برچسب ها: حادثه ، استانداری
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