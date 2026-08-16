فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری فردی خبر داد که با پوشیدن لباس انتظامی و معرفی خود به‌عنوان مأمور پلیس، اقدام به حمل و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نعمت محمدزاده فرمانده انتظامی شهرستان اهر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور و فعالیت مشکوک فردی ناشناس با لباس انتظامی در سطح شهرستان اهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، این فرد غیر بومی را در یکی از محلات شهرستان شناسایی و دستگیر کردند و متهم برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر ادامه داد: در بازرسی از متهم، مقداری مواد مخدر کشف شد و وی در جریان تحقیقات به جرم خود در استفاده از لباس پلیس برای حمل و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان اعتراف کرد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیسی، در صورت مراجعه مأموران یا انجام مأموریت‌های انتظامی، درخواست ارائه کارت شناسایی کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: دستگیری ، مامور قلابی
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