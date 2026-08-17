باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شرکت تحلیل دادهها، «کپلر»، اعلام کرد که کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در هفته گذشته ۱۹٫۵ درصد کاهش یافته است.
این شرکت اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۰ اوت، ۹۵ فروند کشتی از این آبراه عبور کردهاند و «در ۱۶ اوت این رقم تنها به سه فروند رسیده است».
کپلر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشتیها از طرف ایرانی تنگه یا مسیرهای نامشخص استفاده کردهاند، «در حالی که هیچ ترددی از طریق مسیرهای TSS هرمز یا عمان ثبت نشده است».
در دیگر گذرگاه بزرگ منطقه، تعداد کشتیهای عبوری از تنگه بابالمندب افزایش یافته است.
کپلر اعلام کرد: «عبور و مرور ۶٫۷ درصد افزایش یافته و به ۲۵۴ مورد رسیده است، در حالی که ترددهای تاریک (بدون سیگنال) از ۴۰ به ۱۶ مورد کاهش یافته است»؛ این در حالی است که شرایط امنیتی همچنان پرنوسان است.
منبع: الجزیره