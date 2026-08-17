باشگاه خبرنگاران چوان؛ مژده عینی - ۴ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۱۹ مصدوم به همراه داشت.

حادثه رانندگی در نورآباد با ۵ مصدوم

سانحه رانندگی در نورآباد ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در منطقه تنگ سا در نورآباد نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) نورآباد منتقل کردند.

وکیل زاده ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

سانحه رانندگی در محور زرین دشت با ۳ مصدوم

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در ورودی حاجی آباد، از توابع شهرستان زرین دشت ۳ مصدوم برجای گذاشت.

او افزود: در این حادثه نیز نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و هر ۳ مصدوم پس از انجام اقدامات لازم، به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین‌دشت انتقال یافتند.

حادثه رانندگی در محور مرودشت با ۶ مصدوم

انحراف خودرو در محور جدید مرودشت ۶ مصدوم به همراه داشت.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: با اعلام انحراف یک دستگاه خودرو خاور از مسیر، در محور جدید مرودشت، مسیر اصفهان به سمت شیراز نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت، اضافه کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری مرودشت انتقال دادند.

۵ مصدوم بر اثر حادثه رانندگی در محور شیراز

وکیل زاده افزود: در حادثه‌ای دیگز یک دستگاه پژو پارس در منطقه روستای گویم از توابع شهرستان شیراز، از مسیر جاده منحرف شد.

او ادامه داد: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان شد و ۴ مصدوم دیگر توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند.