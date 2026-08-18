باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین نکوداشت اصحاب رسانه به همت مدیریت شهری شیراز، تجلی‌گاه پیوند میان مدیریت شهری و دیدگان بیدار جامعه بود؛ نشستی که در آن، نقشه راه توسعه کلان‌شهر شیراز بر پایه تعامل سازنده و هم‌افزایی کنشگران و روایتگران عرصه آگاهی ترسیم شد تا در افقی بلند، جایگاه این کلان‌شهر در شمار یکصد شهر برتر جهان تا سال ۱۴۱۴ تثبیت شود.

این گردهمایی فرصتی شد تا مسئولان مدیریت شهری، جایگاه رسانه را نه صرفاً به عنوان ناظر، بلکه در قامت شرکای راهبردی و معماران روایت آینده شهر ارج نهاده و بر ضرورت تداوم این هم‌گرایی تأکید ورزند.

سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، ضمن قدردانی از حضور و همراهی اصحاب رسانه، اظهار کرد: برگزاری این نشست مشترک با پیشنهاد و همراهی شهردار شیراز شکل گرفت و از تمامی افرادی که برای برگزاری این مراسم تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

او با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه تعلیم و تربیت، افزود: پیش از عضویت در شورای اسلامی شهر، معلم بوده‌ام و همواره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتقاد داشته‌ام و در فرآیند تدوین این سند نیز به سهم خود تلاش‌هایی داشته‌ام. همچنین در این حوزه کتابی با عنوان فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران تألیف کرده‌ام که در برخی دوره‌ها در دانشگاه فرهنگیان نیز تدریس شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر جایگاه انسان‌محور در اندیشه تربیتی و مدیریت شهری گفت: در نگاه اسلامی، انسان محور خلقت و خلیفه خداوند در زمین است و از این رو، ارتقای کیفیت زندگی و رشد و تعالی انسان باید در مرکز برنامه‌های مدیریت شهری قرار داشته باشد.

حسینی افزود: بر همین اساس، پروژه‌های عمرانی و خدماتی از جمله زیرگذر، روگذر، پل، شهربازی و شهر آبی زمانی اهمیت دارند که در نهایت به بهبود زندگی و تأمین نیاز‌های شهروندان منجر شوند.

او با اشاره به انعکاس این رویکرد در مدیریت شهری شیراز اظهار کرد: امروز وقتی از مدیریت شهری انسان‌محور سخن می‌گوییم، این مفهوم در شهر شنیده، درک و پذیرفته شده است. زمانی که از خدمتگزاری به مردم و انجام اقدامات شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها سخن می‌گوییم، مردم نسبت به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مفهوم تربیت شهروند تراز در برنامه‌های مدیریت شهری شیراز گفت: شهردار شیراز در ارائه برنامه خود در سال ۱۴۰۱، این برنامه را در یک جمله تربیت شهروند تراز عنوان کرد؛ مفهومی که بسیار گسترده است و آموزش‌های مدرسه‌ای، دانشگاهی، شهروندی و دیگر ابعاد تربیتی را دربرمی‌گیرد.

او با تأکید بر نقش رسانه در این فرآیند اظهار کرد: در سند تحول، برای تربیت چهار رکن شامل دولت، خانواده، بخش غیردولتی و رسانه در نظر گرفته شده است و ما رسانه را صرفاً مجموعه‌ای از گروه‌های اطلاع‌رسانی نمی‌دانیم.

حسینی افزود: اطلاع‌رسانی و آگاه‌کردن مردم از اقدامات و فعالیت‌ها، حتماً یکی از وظایف رسانه است، اما سطح و جایگاه رسانه به این موضوع محدود نمی‌شود. حتی جهت‌دهی به افکار عمومی نیز تنها بخشی از کارکرد رسانه است؛ چراکه رسانه را رکن اصلی و اساسی تربیت انسان‌ها می‌دانیم.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: اعتقاد ما این است که رسانه باید در کنار مدیران و گام‌به‌گام همراه و همفکر با آنان برای پیشرفت شهر تلاش کند. این نگاه را در طول سال‌های گذشته نیز در عمل نشان داده‌ایم و همواره تلاش کرده‌ایم از اندیشه، نقد و دیدگاه‌های اصحاب رسانه استفاده کنیم.

او با اشاره به تجربه برگزاری نشست نقد کتاب شهر بیدار با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، گفت: یکی از بهترین جلسات چهار سال گذشته، نشست نقد این کتاب توسط خبرنگاران بود که در آن برخی از اصحاب رسانه چندین صفحه نقد و پیشنهاد مکتوب ارائه کردند و این دیدگاه‌ها برای شخص من و مجموعه مدیریت شهری بسیار ارزشمند بود.

حسینی افزود: این تجربه نشان داد که رسانه می‌تواند با نقد دقیق و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی، در اصلاح امور و ارتقای مدیریت شهری نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: امروز پس از سال‌ها فعالیت، نگاه ما به رسانه برای اصحاب رسانه شناخته شده است. ما معتقدیم این شهر متعلق به همه ماست و رکن رکین آن، انسان‌های آگاه، هوشیار و بیداری هستند که در مقاطع مختلف نشان داده‌اند از آنچه تصور می‌شود، آگاه‌تر و متعهدترند.

او با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات و رویداد‌های اخیر کشور نیز گفت: اصحاب رسانه در ماه‌های گذشته نیز نقش مهمی در تبیین مسائل و تقویت آگاهی عمومی ایفا کردند و از این جهت وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌ها و زحمات آنان قدردانی و این موفقیت‌ها را تبریک عرض کنم.

افق‌گشایی برای جایگاه جهانی شیراز در سال ۱۴۱۴

در این مراسم، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، بر نقش کلیدی خبرنگاران در ثبت تاریخ و روایت‌گری آینده شهر تأکید کرد.

او با اشاره به حضور مسئولان ارشد مدیریت شهری از جمله رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین، شهرداران مناطق و مدیران کل، این نشست را فرصتی برای تقویت پیوند میان مدیریت شهری و جامعه رسانه‌ای دانست و از تلاش‌های اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

شهردار شیراز با گرامیداشت بیست و ششم مرداد ماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن، یاد و خاطره شهدا، فرماندهان شهید و تمامی کسانی که در راه ایستادگی و مقاومت برای کشور جان‌فشانی کردند را گرامی داشت و جای خالی آنان را در این محفل یادآور شد.

اسدی با ابراز خرسندی از دیدار با خبرنگاران، اهمیت جایگاه رسانه را در اولویت‌های برنامه‌ریزی شهری دانست و تصریح کرد: سختی‌های کار اطلاع‌رسانی و مشقت‌های این حرفه، کاملاً درک می‌شود.

او در تعریف جایگاه خبرنگار، آنان را فراتر از ناقلان اخبار، بلکه معناسازان وقایع و پرورش‌دهندگان خبر خواند و تأکید کرد: آیندگان، شیرازِ امروز را بر اساس روایت‌ها، تصاویر و نوشته‌های همین اصحاب رسانه قضاوت خواهند کرد.

سکاندار مدیریت شهری با بیان اینکه اگرچه ممکن است در مواردی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما شیراز به عنوان نقطه اشتراک منافع، وحدت‌بخش میان شهرداری و رسانه است، گفت: رسانه‌ها با قلم و دوربین و شهرداری با برنامه‌ریزی‌های عمرانی و اجرایی، هر دو در مسیر پیشرفت شهر گام برمی‌دارند.

در تبیین افق پیش‌رو، شهردار شیراز به سه وجهِ شیرازِ فارس، شیرازِ ایران و شیرازِ جهان اشاره کرد و ضرورت گسترش ارتباطات بین‌المللی را یادآور شد.

او انتخاب خود به عنوان نایب‌رئیس منطقه‌ای اوراسیا و خاورمیانه در مجمع جهانی متروپلیس را ناشی از همین رویکرد جهانی دانست.

اسدی همچنین از هدف‌گذاری کلان برای رسیدن شیراز به جمع یکصد شهر برتر جهان تا سال ۱۴۱۴ سخن گفت و تأکید کرد: این چشم‌انداز تنها با مشارکت همگانی دو میلیون جمعیت شیراز و همدلی تمامی دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنانش به تغییر رویکرد مدیریت شهری پرداخت و اظهار داشت: وظایف عمرانی همچون اجرای پروژه‌های مترو، تقاطع‌ها، بوستان‌ها و سایر زیرساخت‌ها، حداقل‌های فعالیت شهرداری است.

او بیان کرد: اگر خواستار رسیدن شهر به تراز بین‌المللی هستیم، باید بر مؤلفه انسان‌محوری و ترویج فرهنگ شهروندی تمرکز کنیم. او شهر فرهنگ شهروندی را شهری دانست که در آن اخلاق، قانون‌مداری، انضباط ترافیکی و تعهدات شهروندان به یکدیگر اولویت دارد.

شهردار شیراز با ابراز تواضع نسبت به جایگاه اهالی رسانه، از آنان به عنوان کسانی یاد کرد که شایسته تقدیر و تکریم ویژه هستند.

الزامات استقلال حرفه‌ای و معیشتی جامعه رسانه‌ای

محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز، با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: بنده پیش از عضویت در شورای اسلامی شهر، سال‌ها در عرصه رسانه و خبرنگاری فعالیت داشته‌ام و همچنان خبرنگاری را اولویت و علاقه نخست خود می‌دانم.

او افزود: در سال‌های گذشته در حوزه رسانه و مطبوعات فعالیت داشته‌ام و با دریافت مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشار هفته‌نامه سفیر عدالت فارس را نیز تجربه کرده‌ام؛ بنابراین از نزدیک با مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات جامعه خبرنگاری آشنا هستم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به جایگاه رسانه در جهان امروز بیان کرد: در عصر ارتباطات، رسانه به یکی از ارکان اساسی جامعه تبدیل شده و از آن به‌عنوان رکن چهارم در کنار قوای اصلی کشور‌ها یاد می‌شود؛ اما با وجود این جایگاه، خبرنگاران همچنان از مظلوم‌ترین اقشار حوزه رسانه در جهان هستند.

هاجری با اشاره به شرایط خبرنگاران در مناطق جنگی و به‌ویژه غزه گفت: خبرنگاران در حوادث و جنگ‌های اخیر هزینه سنگینی برای انجام رسالت حرفه‌ای خود پرداخته‌اند و تعداد قابل‌توجهی از آنان در جریان جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که خبرنگاری حرفه‌ای همراه با خطر و هزینه است و جامعه جهانی باید نسبت به امنیت و استقلال خبرنگاران حساسیت بیشتری داشته باشد.

او ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که از آزادی رسانه و جایگاه خبرنگار سخن گفته می‌شود، گاهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به دلیل بیان دیدگاه‌های متفاوت با جریان‌های حاکم، با محدودیت و فشار مواجه می‌شوند؛ بنابراین حریت و استقلال رسانه موضوعی است که باید در عمل مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً در شعار.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی خبرنگاران اظهار کرد: در کشور ما نیز نباید اجازه دهیم حریت خبرنگار به معیشت او گره بخورد. خبرنگاری که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی خود با مشکل مواجه است، ممکن است در مسیر فعالیت حرفه‌ای خود تحت فشار قرار گیرد.

هاجری تصریح کرد: اگر خبرنگار بخواهد مستقل و آزادانه فعالیت کند، باید مسائل قانونی و معیشتی او نیز مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله موضوع مسکن، حمایت‌های صنفی، رفاه، ورزش و سایر نیاز‌هایی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های جامعه رسانه‌ای را کاهش دهد.

او با انتقاد از رویکرد‌های مقطعی در تجلیل از خبرنگاران گفت: توجه به خبرنگاران نباید صرفاً به مناسبت ۱۷ مرداد و روز خبرنگار محدود شود. جامعه رسانه‌ای در تمام طول سال در حال فعالیت است و حمایت از خبرنگاران نیز باید استمرار داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز یکی دیگر از مسائل مهم را نحوه تعامل روابط عمومی دستگاه‌ها با رسانه‌ها دانست و گفت: روابط عمومی باید زمینه اطلاع‌رسانی را فراهم کند، اما رسانه نباید به تریبون یک‌طرفه دستگاه‌ها تبدیل شود.

هاجری افزود: خبرنگار باید بتواند آزادانه و مستقل، آنچه را که به صلاح جامعه می‌داند، روایت و نقد کند و اگر رسانه قرار است نقش واقعی خود را ایفا کند، نباید استقلال آن تحت تأثیر روابط اداری و سازمانی قرار گیرد.

او با اشاره به رویکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در حوزه اطلاع‌رسانی اظهار کرد: در مقطعی پیشنهاد راه‌اندازی یک نشریه شهری مطرح شد، اما با این نگاه که ایجاد رسانه وابسته به مجموعه مدیریت شهری می‌تواند به فضای مطبوعات و رسانه‌های مستقل آسیب بزند، با آن مخالفت شد و این موضوع مورد پذیرش شهرداری و اعضای شورا نیز قرار گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: اعتقاد ما این است که شورا و شهرداری باید از رسانه‌ها حمایت کنند، اما این حمایت نباید به معنای ایجاد وابستگی یا انتظار برای انتشار مطالب مورد نظر مدیریت شهری باشد. رسانه باید بتواند نقد کند، مطالبه‌گری داشته باشد و حتی در صورت ضرورت، عملکرد شورا و شهرداری را نیز مورد پرسش قرار دهد.

هاجری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای حمایت از خبرنگاران گفت: در حوزه مسکن، صندوق خبرنگاران، فروشگاه رفاه، ورزش و برخی دیگر از مسائل می‌توان ظرفیت‌هایی را ایجاد و مشکلات را کاهش داد و این موضوعات را نباید صرفاً در حد شعار مطرح کرد.

او با تأکید بر اینکه حل مشکلات جامعه رسانه‌ای نیازمند پیگیری جدی خود خبرنگاران و تشکل‌های صنفی است، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای حل این مسائل وجود دارد و تشکل‌های صنفی رسانه‌ای نیز می‌توانند با مطالبه‌گری و پیگیری مستمر، زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز در پایان خاطرنشان کرد: حفظ حریت رسانه و استقلال خبرنگار، سرمایه‌ای برای جامعه است و همه ما باید تلاش کنیم این سرمایه حفظ شود. خبرنگار مستقل می‌تواند چشم بیدار جامعه باشد و بدون هراس، مسائل و مشکلات مردم را بیان کند.

هاجری ضمن قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، برای فعالان عرصه خبر و رسانه آرزوی توفیق و سربلندی کرد. در این مراسم همچنین از کاریکاتور احمدرضا سهرابی با عنوان دیپلماسی شهری رونمایی شد.

این رویداد فرصتی شد تا مدیریت شهری، ضمن تکریم اصحاب خبر و رسانه، بر اهمیت جایگاه آنها به عنوان پل ارتباطی امین میان مردم و مسئولان تأکید کند. در این نشست تصریح شد: نگاه تیزبین و دلسوزانه خبرنگاران، سرمایه‌ای است که به بهبود فضای گفت‌و‌گو در شهر کمک می‌کند.