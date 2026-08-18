بالا بودن قند خون می‌تواند سبب تشنگی در هنگام خواب شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احساس تشنگی در هنگام خواب می‌تواند در اثر بالا بودن قند خون باشد. در همین رابطه دکتر رامین تاجبخش، متخصص طب سنتی در برنامه انارستان توضیحاتی را ارائه کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
ارتباط اختلالات گوارشی با ناباروری + فیلم
غذا‌های ممنوعه در پیاده‌روی اربعین + فیلم
پیشگیری از مشکلات گوارشی در زمان پیاده‌روی اربعین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
آغاز کنکور ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
وزیر علوم: به آسیب‌دیدگان جنگ سهمیه‌ کنکور اختصاص می‌یابد/ شهادت ۴ داوطلب آزمون سراسری
آخرین اخبار
وزیر علوم: به آسیب‌دیدگان جنگ سهمیه‌ کنکور اختصاص می‌یابد/ شهادت ۴ داوطلب آزمون سراسری
آغاز کنکور ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
با هوش مصنوعی چه اتفاقی برای اسرار شما می‌افتد؟
چه افرادی مجاز به استفاده از آمپول‌های لاغری نیستند؟ + فیلم
نسخه اختصاصی ChatGPT برای نوجوانان با کنترل‌های ایمنی پیشرفته
حفاری در بن‌بست مجوز شهرداری؛ ۱۰ هزار مشترک شهرری بدون تلفن و اینترنت طی ۶ ماه
کشف شواهدی از برخورد دیموس، قمر مریخ، با یک سیارک بزرگ
تاثیر استفاده کودکان از گوشی و تبلت بر توانایی شناختی آنها
کشف یک «ابرزمین» که قوانین اخترفیزیک را به چالش می‌کشد
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی به‌صورت خودکار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان هستند
عمان، آفریقا و کشور‌های همسایه؛ بازار‌های هدف صادرات فناوری جهاددانشگاهی
هوشمندسازی ساختمان‌ها؛ راهکاری برای کاهش مصرف انرژی و ارتقای امنیت
اجرای طرح پزشک خانواده باید مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر داده‌های واقعی باشد
پایش مدارس کم جمعیت در کشور
جزئیات سهم «سوابق تحصیلی» در «کنکور» امسال
علت کمبود‌های دارویی امسال مشکلات انتقال ارز به شرکت‌های خارجی بود
کنترل دیابت بارداری و تاثیر آن بر روی جنین+ فیلم
دستورالعمل برنامه «هر دانش‌آموز، یک مهارت» ابلاغ شد
نتایج اولیۀ کنکور سراسری شهریور ۱۴۰۵ اعلام می‌شود
امروز آخرین مهلت دریافت کارت کنکور