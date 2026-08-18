\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u062a\u0634\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0642\u0646\u062f \u062e\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0634\u062f. \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u062c\u0628\u062e\u0634\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n