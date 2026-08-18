باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در عملیات‌هایی اقدام به کشف جرائم و دستگیری تبهکاران در استان کردند.

قتل یک نوجوان در یکی از روستا‌های جهرم؛ قاتل دستگیر شد

فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری قاتلی خبر داد که نوجوان ۱۹ ساله را در یکی از روستا‌های جهرم به قتل رسانده بود.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم بیان کرد: در بیست و پنجم مردادماه امسال و در پی وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد بین ۲ نفر منجر به قتل نوجوانی ۱۹ ساله در یکی از روستا‌های جهرم، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند قاتل۲۰ ساله که از طریق کوه‌های اطراف اقدام به فرار کرده بود در شهرستان فیروزآباد از توابع استان فارس را دستگیر کنند.

سرهنگ محمدپور با بیان اینکه قاتل ۲۰ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به داداسرا معرفی شد.

کشف بیش از ۵۰ کیلو شیشه و هروئین در خرمبید

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۵۰ کیلو و ۱۹۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و هروئین در عملیات غافلگیرانه ماموران پلیس شهرستان خرمبید خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان خرمبید پس از چند روز کار اطلاعاتی، با اقدامات فنی و تخصصی از حمل مواد مخدر صنعتی با سواری پژو پارس مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی خرمبید پس از هماهنگی قضایی به محور‌های مواصلاتی اعزام و موفق شدند سواری پژو را شناسایی و با اقدامات فنی آن را توقیف کنند.

او اضافه کرد: ماموران در بازرسی از سواری پژو موفق شدند ۲۹ کیلو و ۷۹۰ گرم شیشه و ۲۱ کیلو و ۴۰۰ گرم هروئین که از مرز‌های شرقی وارد کشور شده بود را کشف کنند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه در این خصوص یک قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.

کشف سوخت بدون مجوز در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از کشف ۳۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار بیان کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران این فرماندهی در بازرسی از این خودرو ۳۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار بیان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف قرص‌های غیرمجاز در بازرسی از یک مغازه

فرمانده انتظامی رستم از کشف ۱۵۰ ورق قرص متادون در بازرسی از یک مغازه در سطح این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: ماموران این فرماندهی در جهت طرح مبارزه با مواد مخدر و در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت فردی در مغازه در زمینه توزیع قرص‌های غیرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی پس از انجام اقدامات فنی و در بازرسی صورت گرفته از مغازه مذکور ۱۵۰ ورق قرص متادون و ۸ گرم شیره را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رستم با بیان اینکه در این خصوص یک نفر متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف خودرو‌های حامل سوخت و بلوط بدون مجوز در بخش میمند

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف سوخت و چوب درخت بلوط بدون مجوز در بخش میمند خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد، اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش میمند این فرماندهی در جهت طرح برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های جنگلی، هنگام گشت زنی و ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه وانت نیسان و سمند مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی ببشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از خودرو‌ها ۲ هزار لیتر گازوئیل و ۳۵۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط بدون مجوز کشف شد، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال کشف شده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با سودجویانی که با قاچاق سوخت و یا قطع درختان سرمایه‌های ملی و طبیعت را تهدید می‌کنند، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

توقیف آویشن بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف سواری شوتی و کشف ۲۰۰ کیلوگرم آویشن کوهی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: با هماهنگی قضایی در بازرسی از خودروی متوقف شده ۲۰۰ کیلو گرم آویشن کوهی بدون مجوز از اداره محیط زیست کشف شد که کارشناسان مربوطه ارزش آن را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ ارجمند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا و اموال مکشوفه تحویل اداره محیط زیست شهرستان شد.

کشف ۷ کیلوگرم شیشه در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از توقیف سواری پژو پارس حامل ۷ کیلوگرم موادمخدر صنعتی شیشه خبر داد.

سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش پاسارگاد هنگام کنترل مسیر‌های خاکی به یک سواری پژو پارس مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران موفق شدند با اقدامات فنی خودرو را توقیف و در بازرسی از آن میزان ۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد تصریح کرد: راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: پلیس فارس

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