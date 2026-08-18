مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از برداشت ۶۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان حبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از برداشت ۶۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان، معادل شش هزار و ۶۰۰ هکتار، زیر کشت اول، خبر داد و گفت: پیشبینی میشود برداشت سال جاری در کشت اول به ۶۷ هزار تن شلتوک برسد.
او افزود: از مجموع ده هزار و ۹۶۰ هکتار شالیزار جویبار، عملیات برداشت کشت اول با سرعت مطلوبی در حال انجام است و کیفیت محصول امسال نیز وضعیت مناسبی دارد.
رحیمی با اشاره به نظارت مستمر کارشناسان بر روند برداشت، گفت: هدف اصلی ما در این مرحله، تضمین برداشت بهموقع و رعایت کامل استانداردهای کیفی است تا کشاورزان بتوانند بیشترین بازدهی را از مزارع خود دریافت کنند.
او افزود: با توجه به میانگین عملکرد فعلی و شرایط مساعد اقلیمی، انتظار داریم با پایان فصل برداشت، رکورد مطلوبی در تولید شلتوک ثبت شود که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه و معیشت بهرهبرداران بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار در پایان گفت: این موفقیت حاصل همکاری تنگاتنگ کشاورزان، کارشناسان پهنه و مجموعه مدیریت شهرستان است که با برنامهریزی دقیق و پایش مستمر، زمینهساز افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات در زنجیره تولید برنج شدهاند. ادامه این روند، علاوه بر پایداری تولید، به توسعه اقتصادی روستایی و خودکفایی بیشتر در محصول استراتژیک برنج کمک شایانی میکند.