مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از برداشت ۶۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان حبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از برداشت ۶۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان، معادل شش هزار و ۶۰۰ هکتار، زیر کشت اول، خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود برداشت سال جاری در کشت اول به ۶۷ هزار تن شلتوک برسد.

او افزود: از مجموع ده هزار و ۹۶۰ هکتار شالیزار جویبار، عملیات برداشت کشت اول با سرعت مطلوبی در حال انجام است و کیفیت محصول امسال نیز وضعیت مناسبی دارد.

رحیمی با اشاره به نظارت مستمر کارشناسان بر روند برداشت، گفت: هدف اصلی ما در این مرحله، تضمین برداشت به‌موقع و رعایت کامل استاندارد‌های کیفی است تا کشاورزان بتوانند بیش‌ترین بازدهی را از مزارع خود دریافت کنند.

او افزود: با توجه به میانگین عملکرد فعلی و شرایط مساعد اقلیمی، انتظار داریم با پایان فصل برداشت، رکورد مطلوبی در تولید شلتوک ثبت شود که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه و معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار در پایان گفت: این موفقیت حاصل همکاری تنگاتنگ کشاورزان، کارشناسان پهنه و مجموعه مدیریت شهرستان است که با برنامه‌ریزی دقیق و پایش مستمر، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات در زنجیره تولید برنج شده‌اند. ادامه این روند، علاوه بر پایداری تولید، به توسعه اقتصادی روستایی و خودکفایی بیشتر در محصول استراتژیک برنج کمک شایانی می‌کند.

برچسب ها: شالیزارهای مازندران ، برداشت برنج
خبرهای مرتبط
برداشت ۶۵ درصدی محصول برنج در آمل
برخورد قضائی با شالیکوبی‌های متخلف در فصل برداشت برنج
برداشت مکانیزه برنج در ۴ هزار هکتار از شالیزار‌های جویبار 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توسعه کشت‌های نوین؛ ۳۰ تن بلوبری در آمل برداشت شد
تکمیل تمام طرح‌های نهضت ملی مسکن تا پایان دولت چهاردهم
پایداری جوی امروز و فردا در مازندران
تأکید بر کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق
قاتل مسلح فراری در نور زمین گیر شد
نگهداری گوشت فاسد مدیر رستوران متخلف را روانه زندان کرد
واردات نهاده‌های دامی تا شهریور بدون ثبت سفارش امکان‌پذیر است
۶۰ درصد شالیزار‌های جویبار زیر چنگگ درو
ترویج نوغانداری با محوریت زنان؛ گامی برای شکوفایی اقتصاد روستایی مازندران
آخرین اخبار
۶۰ درصد شالیزار‌های جویبار زیر چنگگ درو
ترویج نوغانداری با محوریت زنان؛ گامی برای شکوفایی اقتصاد روستایی مازندران
قاتل مسلح فراری در نور زمین گیر شد
واردات نهاده‌های دامی تا شهریور بدون ثبت سفارش امکان‌پذیر است
نگهداری گوشت فاسد مدیر رستوران متخلف را روانه زندان کرد
تأکید بر کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق
پایداری جوی امروز و فردا در مازندران
توسعه کشت‌های نوین؛ ۳۰ تن بلوبری در آمل برداشت شد
تکمیل تمام طرح‌های نهضت ملی مسکن تا پایان دولت چهاردهم