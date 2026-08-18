در پی وقوع ۲ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۱۴ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امروز ۲ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۱۴ مصدوم به همراه داشت.

حادثه رانندگی در محور قائمیه - دشت ارژن با ۵ مصدوم

واژگونی خودرو در محور قائمیه - دشت ارژن ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام واژگونی خودرو دنا در محور قائمیه - دشت ارژن نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم به همراه داشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، ۴ نفر ار مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون انتقال دادند و یک تن دیگر به صورت سرپایی و در محل درمان شد.

وکیل زاده افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

تصادف در محور شیراز - کازرون با ۹ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور شیراز - کازرون ۹ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: با اعلام برخورد ۳ خودرو سمند، پژو پارس و پژو ۲۰۶ در محور شیراز - کازرون راهدار خانه بورنجان، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۹ مصدوم داشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، ۷ نفر از مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز و ۲ تن دیگر را به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون انتقال دادند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۵ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه ، حادثه رانندگی
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