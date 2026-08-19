اثر جدید مجید مجیدی با دریافت پروانه نمایش، در آستانه ورود به چرخه اکران قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید مجیدی با جدیدترین اثر خود، «غذای نیمروز»، به زودی راهی پرده‌های سینما خواهد شد. فیلمی که تمام مراحل تصویربرداری آن در چابهار انجام شده و گفته می‌شود در این اثر هیچ بازیگر شناخته‌شده‌ای نقش‌آفرینی نمی‌کند.

فیلم سینمایی «غذای نیمروز» به کارگردانی مجید مجیدی، که قرار بود در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به اکران درآید، سرانجام به این رویداد نرسید.

برخی دلیل این عدم حضور را تلاش مجیدی برای حضور در جشنواره فیلم کن می‌دانستند.با این حال، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد که این فیلم به دلیل «مشکلات فنی» موفق به حضور در جشنواره نشده و هیچ موضوع دیگری در این باره وجود ندارد. حال این اثر پروانه نمایش گرفته است.

برچسب ها: مجید مجیدی ، سینما
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