باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) در دیدار با مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رشد ۷۶ درصدی واردات از گمرکات استان، خواستار اصلاح فرآیند‌های متمرکز و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها شد و گفت: تسریع در مولدسازی دارایی‌های دولت نیازمند کوتاه شدن مسیر تصمیم‌گیری و واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها است.

او با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی اختیارات استان‌ها با حجم فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی افزود: واردات از گمرکات گیلان ۷۶ درصد افزایش یافته و افزایش حجم فعالیت‌ها، ضرورت تسریع در فرآیند‌های اجرایی و افزایش اختیارات استانی را دوچندان کرده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه تمرکز فرآیند‌های تصمیم‌گیری در سطح ملی می‌تواند موجب طولانی شدن امور شود، تصریح کرد: در حوزه مولدسازی باید فرآیند‌ها اصلاح و از تمرکزگرایی به سمت تفویض اختیار به استان‌ها حرکت کنیم تا ادارات کل بتوانند در چارچوب ضوابط، تصمیمات لازم را با سرعت بیشتری اتخاذ کنند.

مولدسازی باید به حل مسائل واقعی گیلان کمک کند

حق‌شناس با تأکید بر اینکه مولدسازی نباید صرفا به فروش دارایی‌های دولت محدود شود، گفت: مولدسازی زمانی موفق است که منابع حاصل از آن به تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان منجر شود. او جایگزینی بیمارستان‌های پورسینا و رازی را از اولویت‌های مهم گیلان برشمرد و افزود: گیلان علاوه بر جمعیت ساکن، سالانه میزبان شمار زیادی گردشگر است و به همین دلیل میزان استفاده از ظرفیت مراکز درمانی استان چندین برابر نرخ استاندارد است؛ موضوعی که توسعه زیرساخت‌های درمانی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

استاندار همچنین به وضعیت زیرساخت‌های فاضلاب گیلان اشاره و تصریح کرد: میانگین پیشرفت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در گیلان حدود نصف میانگین کشور است و برای جبران این عقب‌ماندگی باید منابع موجود به‌صورت هدفمند به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت شود.

به گفته حق‌شناس، استفاده صحیح از ظرفیت مولدسازی می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای چنین پروژه‌هایی را فراهم کند، مشروط بر اینکه فرآیند‌ها کوتاه، تصمیم‌گیری‌ها سریع و اختیارات متناسب به استان واگذار شود.

۱۱۸ ملک با ارزش ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در گیلان

احسان عسکری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این نشست با تأکید بر استفاده هدفمند از ظرفیت دارایی‌های دولت گفت: مولدسازی باید در نهایت به رونق و پیشرفت پروژه‌های عمرانی استان منجر شود. او با اشاره به اهمیت تمرکز بر دارایی‌های با ارزش بالاتر افزود: ۸ درصد املاک، حدود ۹۰ درصد ارزش کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند و از این رو تعیین تکلیف املاک با ارزش بالاتر می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها داشته باشد.

بر اساس اطلاعات مطرح شده در این نشست، استان گیلان دارای ۱۱۸ ملک به ارزش حدود ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان است؛ ظرفیتی که با تسریع در فرآیند مولدسازی و هدایت هدفمند منابع حاصل از آن می‌تواند در پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استان نقش‌آفرین باشد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان