امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۹۳ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۹۱ میلیون تومان
نیم سکه ۹۸ میلیون تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۸  میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار  ۱۹ میلیون و ۴۴۲  هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت طلا ، بازار سهام
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