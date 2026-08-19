باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۹۱ میلیون تومان
|نیم سکه
|۹۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۹ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان