نفت؛ بهانه کودتا و جنگ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a \u062f\u0647\u0647 \u0646\u0627\u06a9\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0648\u062f\u062a\u0627 \u0648 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u062c\u0646\u06af \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u062e\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0633\u062a \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0646\u0641\u062a\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n