باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نفت؛ بهانه کودتا و جنگ + فیلم

آمریکا پس از هفت دهه ناکامی در کودتا و تحریم، بار دیگر با جنگ به دنبال منابع نفتی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا پس از هفت دهه ناکامی در کودتا و تحریم ها، این بار با جنگ علیه ایران به دنبال تحقق اهداف خود و دست اندازی به منابع نفتی کشور است.

 

مطالب مرتبط
نفت؛ بهانه کودتا و جنگ + فیلم
young journalists club

نتایج اعتماد دکتر مصدق به آمریکا + فیلم

نفت؛ بهانه کودتا و جنگ + فیلم
young journalists club

آمریکا نفت ذخیره‌اش را می‌سوزاند؛ ذخایر استراتژیک به پایین‌ترین سطح از ۴ دهه اخیر رسید + فیلم

نفت؛ بهانه کودتا و جنگ + فیلم
young journalists club

وجهه آمریکا پیش از کودتا ۲۸ مرداد در ایران چگونه بود؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۷۵۴

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۷۳۰

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم
۵۱۱

از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۲۵

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۲۳

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha