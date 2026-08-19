بر اثر واژگونی خودرو در محور داراب - جنت شهر یک نفر جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی کشاورز مسئول اورژانس شهرستان داراب اظهار کرد: امروز ۲۸ مرداد، با اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی سواری جک در محور داراب ـ جنت شهر، روبه‌روی شهرک صنعتی، بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در این حادثه، تنها سرنشین خودرو پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شد وضعیت مصدوم به گونه‌ای بود که در هنگام انتقال نیز تحت عملیات احیای قلبی قرار گرفت.

کشاورز بیان کرد: با وجود تلاش‌های مستمر و همه جانبه کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و گروه درمان بیمارستان، مصدوم به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.