امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۱۹۵ میلیون تومان 
نیم سکه ۱۰۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه  ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۲۹ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۲۶ میلیون و ۴۱۹ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت طلا ، قیمت سکه
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