باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های نمازحمعه این هفته رشت نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان در خطبه‌ اول نمازجمعه همگان را به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناهان دعوت کرد و با اشاره به جایگاه رفیع نماز جمعه، آن را پایگاه تبیین حقایق و بصیرت‌افزایی امت اسلامی دانست.

نیروهای مسلح؛ نقشه راه قدرت‌آفرینی

امام‌جمعه رشت در خطبه های دوم‌نمازجمعه با اشاره به احکام صادره برای فرماندهان عالی‌رتبه در نیروهای مسلح این انتصابات را فراتر از جابه‌جایی‌های سازمانی، و سندی راهبردی برای هویت دفاعی جمهوری اسلامی خواند. وی گذار از راهبرد صرفاً تدافعی به بازدارندگی تهاجمی، ترکیب قدرت سخت و نرم، و تحقق امنیت همگانی را ستون‌های این تحول دانست که الگویی نوین از مقاومت هوشمند را در منطقه و جهان به نمایش می‌گذارد.

ناترازی بنزین؛ مسئله‌ای برای حکمرانی، نه فقط قیمت

حضرت آیت‌الله فلاحتی در تبیین چالش‌های اقتصادی، مسئله بنزین را از لایه گرانی جدا کرده و آن را متأثر از شکاف تولید و مصرف، فرسودگی ناوگان و ضعف در فناوری دانست. وی تأکید کرد: دولت باید بسته‌ای جامع شامل انتقال تدریجی یارانه از خودرو به فرد، احیای فوری سوخت‌های جایگزین مانند CNG، الزام خودروسازان به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی را جایگزین هرگونه شوک قیمتی کند تا ناترازی به‌صورت ساختاری درمان شود و در ادامه افزود : مسئله‌ی ناترازی بنزین، با جراحی‌های مقطعی قیمت حل نخواهد شد؛ بلکه راه برون‌رفت از این بحران، حکمرانی علمی، اصلاح ساختار مصرف و تمرکز بر زیرساخت‌های بهره‌وری است که نیاز حیاتی امروز کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات سیاسی ایالات متحده، تصریح کرد: پروژه تقابل با ایران تنها در حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌های انتخاباتی آمریکا نیست، بلکه محصول هم‌افزایی لابی‌های صهیونیستی است. دشمن با برآوردهای غلط، گمان می‌کند می‌تواند با ایجاد بحران‌های ساختگی در حوزه بنزین، کشور را دچار آشوب کند؛ حال آنکه این سناریو نیز همچون توطئه‌های گذشته، با شکست مواجه خواهد شد.

راهبرد اهل‌بیت(ع)؛ حضور اجتماعی و پرهیز از انزوا

نماینده ولی فقیه در گیلان ضمن عرض تسلیت بمناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) با استناد به سیره امام حسن عسکری(ع)، جامعه‌پذیری را راهبرد اصیل تشیع دانست. وی گفت: امام عسکری(ع) به شیعیان دستور دادند که در متن جامعه باشند، در نمازهای جماعت شرکت کنند و در تشییع جنازه‌ها و عیادت‌ها حضور یابند. هویت حقیقی شیعه در انزوا نیست، بلکه در حضور اخلاق‌مدارانه و رعایت حق‌الناس است که اعتبار دین صیانت می‌شود.

شهادت آقای شهید ایران ؛ بعثت امت و نوزایی انقلاب

وی با اشاره به شهادت آقای شهید ایران و فرماندهان نیروهای مسلح ، این اتفاقات را موجب جهش راهبردی ایران و تبدیل‌شدن به بازیگری فراملی در نظم آینده جهان خواند و افزود: دشمن با خطای محاسباتی گمان می‌کند با ترور می‌تواند مسیر حق را متوقف کند، اما این اتفاق، گفتمان انتقام را فعال کرده و جبهه حق را از مرحله تدافعی به الگوی جدید بازیگری فعال و سهم‌خواهی در مقیاس جهانی وارد کرده است.

امام‌جمعه رشت در پایان در آستانه روز جهانی مسجد، الگوی مدیریت مسحد را نیازمند دو رکن دانست: هیئت امنا برای امور سخت‌افزاری و شورای فرهنگی با محوریت امام جماعت برای امور نرم‌افزاری است .‌

وی خاطرنشان کرد: مسجد بدون شورای فرهنگی، صرفاً یک بنای مناسبتی است، اما با این شورا، مسجد به قرارگاهی زنده و کانون اثرگذار در محله تبدیل خواهد شد.

منبع: روابط عمومی