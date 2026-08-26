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علت ریزش ناگهانی موی سر چیست؟ + فیلم

ریزش شدید و ناگهانی مو می‌تواند پس از زایمان، بیماری‌های تب‌دار، کاهش وزن شدید یا برخی مشکلات زمینه‌ای ایجاد شود، اما در بسیاری از موارد با شناسایی و رفع علت، مو‌ها دوباره به چرخه طبیعی رشد بازمی‌گردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از شایع‌ترین الگو‌های ریزش مو، ریزش موی تلوژن است که در آن فرد به‌طور ناگهانی متوجه افزایش قابل‌توجه مو‌های ریخته‌شده هنگام شانه‌کردن، حمام یا حتی روی بالش می‌شود. این نوع ریزش معمولاً به‌صورت کاهش یکنواخت حجم مو در سر دیده می‌شود و می‌تواند از نظر روانی برای فرد، به‌ویژه زنان جوان، بسیار اضطراب‌آور باشد؛ با این حال، در بسیاری از موارد برگشت‌پذیر است.

دوران پس از زایمان و شیردهی، بیماری‌های تب‌دار، کاهش وزن شدید، کم‌کاری تیروئید، کم‌خونی، جراحی و بستری، برخی دارو‌ها و بیماری‌های مزمن از جمله عواملی هستند که می‌توانند این نوع ریزش مو را تحریک کنند. معمولاً ریزش مو یک تا سه ماه پس از عامل محرک بیشتر خود را نشان می‌دهد و با شناسایی و درمان علت زمینه‌ای، روند بازگشت مو‌ها آغاز می‌شود.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
خوردن لیموترش زیاد هم‌باعث ریزش مو و درد مفاصل می شود
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