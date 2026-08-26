علت ریزش ناگهانی موی سر چیست؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از شایع‌ترین الگو‌های ریزش مو، ریزش موی تلوژن است که در آن فرد به‌طور ناگهانی متوجه افزایش قابل‌توجه مو‌های ریخته‌شده هنگام شانه‌کردن، حمام یا حتی روی بالش می‌شود. این نوع ریزش معمولاً به‌صورت کاهش یکنواخت حجم مو در سر دیده می‌شود و می‌تواند از نظر روانی برای فرد، به‌ویژه زنان جوان، بسیار اضطراب‌آور باشد؛ با این حال، در بسیاری از موارد برگشت‌پذیر است.

دوران پس از زایمان و شیردهی، بیماری‌های تب‌دار، کاهش وزن شدید، کم‌کاری تیروئید، کم‌خونی، جراحی و بستری، برخی دارو‌ها و بیماری‌های مزمن از جمله عواملی هستند که می‌توانند این نوع ریزش مو را تحریک کنند. معمولاً ریزش مو یک تا سه ماه پس از عامل محرک بیشتر خود را نشان می‌دهد و با شناسایی و درمان علت زمینه‌ای، روند بازگشت مو‌ها آغاز می‌شود.