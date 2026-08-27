باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مرحله پلیآف لیگ قهرمانان اروپا در دو شب متوالی حسابی داغ بود و در نهایت هفت تیم لاسک اتریش، صباح جمهوری آذربايجان، بودگلیمت نروژ، آ.ا.ک آتن یونان، اسلوان براتیسلاو اسلواکی، فنرباغچه ترکیه و وایکینگ نروژ موفق شدند جواز حضور در مرحله لیگ رقابتها را به دست آوردند تا چهره ۳۶ تیم حاضر در مرحله لیگ برای قرعهکشی فردا کامل شود.
مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا پنجشنبه شب ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در موناکو فرانسه برگزار می شود.
۳۶ تیم در چهار سید قرار میگیرند و هر تیم هشت حریف متفاوت خواهد داشت و چهار بازی در خانه و چهار بازی خارج از خانه تیم ها برگزار خواهند کرد.