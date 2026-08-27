باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره جنگ ترکیبی علیه کشورمان گفت: امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران در کنار تهدید نظامی، از ابزارهای اقتصادی، رسانهای، فرهنگی، علمی و اجتماعی برای تأثیرگذاری بر کشور استفاده میکنند و نفوذ، یکی از مهمترین اضلاع و چهره جدید جنگ ترکیبی است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس بیان کرد: مقابله با چنین تهدیدی نیازمند سازوکار قانونی مشخص است تا مسیرهای نفوذ شناسایی شود و امکان سوءاستفاده بیگانگان از ظرفیتهای داخلی کشور کاهش یابد.
این نماینده مجلس با اشاره به محور شفافیت در طرح مقابله با نفوذ تصریح کرد: ثبت و ساماندهی تعاملات خارجی، اطلاعات لازم را در اختیار دستگاههای مسئول قرار میدهد و امکان تحلیل شبکهها و مسیرهای نفوذ را تقویت میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: هدف قانون، ایجاد یک سپر حقوقی و اطلاعاتی برای حفاظت از مردم و منافع ملی در برابر مداخلات خارجی است.
سعیدی گفت: مقابله هوشمندانه با نفوذ، یکی از الزامات حفظ استقلال و امنیت ملی در شرایط جدید است.