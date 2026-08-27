باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حمیدرضا جمشیدی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میاندورود از اجرای طرح ویژه خدمت‌رسانی رایگان دامپزشکی در روستای جامخانه از توابع بخش مرکزی همزمان با گرامیداشت هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح با هدف حفظ سرمایه‌های دامی، کاهش بروز بیماری‌های واگیر و ارتقای سطح سلامت فرآورده‌های خام دامی برای بهره‌برداران روستایی اجرا شده است.

او با اشاره به جزئیات این اقدام میدانی، افزود: در این طرح، کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌های دامی با حضور در روستا، موفق به واکسیناسیون ۱۲۰ رأس دام سنگین و ۲۷۰۰ رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی شدند که مجموعاً ۲۸۲۰ رأس دام در برابر این بیماری خطرناک ایمن شدند. همچنین ۱۰۰۰ قطعه طیور بومی با واکسن آشامیدنی علیه بیماری نیوکاسل و ۱۰ قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

رئیس اداره دامپزشکی میاندورود با تأکید بر نقش آموزش در کنار واکسیناسیون، گفت: همزمان با عملیات واکسیناسیون، یک کلاس آموزشی تخصصی با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و آشنایی با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام برای بهره‌برداران برگزار شد که در آن، کارشناسان به تشریح علائم هشداردهنده، راه‌های انتقال و روش‌های عملی پیشگیری پرداختند تا دامداران بتوانند خود نیز نقش مؤثری در مراقبت از دام‌هایشان ایفا کنند.

او در ادامه با اشاره به استقبال گرم دامداران روستای جامخانه، افزود: حضور میدانی تیم‌های دامپزشکی در روستا‌ها و ارائه خدمات رایگان، ضمن کاهش هزینه‌های دامداران، اعتماد آنان را به سیستم دامپزشکی افزایش می‌دهد و ما را در اجرای بهتر برنامه‌های پیشگیرانه یاری می‌کند. این طرح الگویی برای سایر روستا‌های شهرستان است تا با پوشش گسترده‌تر، از بروز خسارت‌های سنگین اقتصادی و بهداشتی جلوگیری کنیم.

جمشیدی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان محلی و همکاری دامداران منطقه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین اقدامات پیشگیرانه و آموزشی در نیمه دوم سال، شاهد ارتقای چشمگیر شاخص‌های بهداشتی دام و افزایش تولیدات باکیفیت در شهرستان میاندورود باشیم.