باشگاه خبرنگاران جوان - از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ تا انتهای تیرماه ۱۴۰۵، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک الکترونیک و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره دسته چک الکترونیک صادر شده است.

این بانک در سال ۱۴۰۵ با توجه به تکلیف قانونی بند «ج» ماده «۱۰» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، حذف چک‌های کاغذی و توسعه چک الکترونیک را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است زیرساخت‌های لازم را برای صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه الکترونیکی چک فراهم کرده و تا پایان سال سوم برنامه (۱۴۰۶)، فرآیند حذف تدریجی چک‌های کاغذی و جایگزینی آن با چک الکترونیک را به سرانجام برساند. این اقدام گامی اساسی در راستای کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و حذف جرایمی نظیر جعل و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

راه‌اندازی سامانه متمرکز «چکاد» (چک امن دیجیتال) و اتصال تمام بانک‌ها به این سامانه، بستر فنی لازم برای تبادل امن و آنلاین چک‌ها را فراهم کرده است و بررسی روند صدور چک الکترونیک و دسته چک الکترونیک حاکی از آن است که توسعه استفاده از این ابزار و جایگزینی آن با چک‌های کاغذی با سرعت مطلوبی در حال انجام است.



آمارها حاکی از آن است که در چهار ماهه ابتدایی امسال ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۵۸۶ فقره چک الکترونیک صادر شده از سوی شبکه بانکی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶۳۱ هزار و ۴۹۷ فقره) افزایش ۲۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.



لازم به ذکر است، از ابتدای آغاز به کار ابزار چک الکترونیک (آبان ۱۴۰۱) تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک الکترونیک صادر شده است.

میانگین نسبت آمار چک الکترونیکی به کل چک کاغذی و الکترونیک صادر شده از سوی مشتریان بانکی در چهار ماهه ابتدایی امسال ۴.۶ درصد بوده است و این در حالیست که میانگین این نسبت در مدت مشابه سال قبل معادل ۱.۲ درصد بوده است.



در حوزه صدور دسته چک الکترونیک نیز از آبان‌ماه ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دسته چک الکترونیک برای اشخاص حقیقی صادر شده است. میزان صدور دسته چک الکترونیک در چهار ماهه ابتدایی امسال ۷۰۳ هزار و ۴۲۷ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۴۳ هزار و ۵۷ فقره) افزایش ۱۸۹ درصدی داشته است.



میانگین نسبت صدور دسته چک الکترونیک به کل دسته چک‌های صادر شده از سوی شبکه بانکی نیز در چهار ماهه ابتدایی امسال به بیش از ۲۵ درصد رسیده است و این در حالیست که میانگین این نسبت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ درصد بوده است. این آمارها حاکی از اقبال بیشتر مشتریان شبکه بانکی به دریافت دسته چک الکترونیک در سال ۱۴۰۵ است.

بانک مرکزی با جدیت، توسعه چک الکترونیک و حذف تدریجی چک کاغذی را در دستور کار خود قرار داده است و آمارها نیز حاکی از بهبود استقبال از چک الکترونیک و افزایش محسوس شتاب این فرآیند است. با صدور بیش از ۸.۴ میلیون فقره چک الکترونیک و ۳.۵ میلیون دسته چک الکترونیک از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۵ و اتصال کامل بانک‌ها به سامانه چکاد، بستر فنی و استقبال عمومی برای تحقق کامل تکلیف قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۶ مهیا شده است.