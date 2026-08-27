باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: میانگین روزانه مصرف بنزین در سال جاری به ۱۳۲ میلیون لیتر رسیده و این رقم در مردادماه بهطور میانگین ۱۳۸ میلیون لیتر در روز بوده است.
وی افزود: پیشبینی میشود مصرف بنزین در شهریور نیز همچنان بالا باشد، اما با پایان فصل سفر و کاهش تقاضا، روند مصرف در نیمه دوم سال بهطور کلی نزولی خواهد شد.
عظیمی فر تاکید کرد: ما مصارف بالایی را تجربه کردیم. همین روز قبل بالغ بر ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین توزیع شده در سطح کشور. در استان تهران ما ۲۶ میلیون لیتر بنزین توزیع کردیم که ۳۰ درصد بیشتر از نُرم ۲۰ میلیون لیتری توزیع بنزین در استان تهران بوده است.
وی افزود: طبیعتاً این شایعات، عوامل بیرونی، مسافرتها و اینها، همه عواملی هستند که روی روند مصرف بنزین بهصورت نقطهای اثر میگذارند. منتها آن چیزی که باید ملاک اظهارنظر و ارزیابی باشد، میانگین مصرف در یک دوره است.
منبع: فارس