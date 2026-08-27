محدودیت ترافیکی در محور صوفیان_مرند

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت:با آغاز عملیات تعمیرات اساسی پل سیوان در محور صوفیان – مرند یک خط این پل مسدود شده و تردد در خط مقابل به صورت دوطرفه انجام می‌شود این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:به منظور اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل سیوان در محور صوفیان–مرند و تامین ایمنی تردد خودروها، یک باند این پل مسدود شده و رفت‌وآمد در باند مجاور به شکل دوطرفه سازماندهی شده است.
 
بر اساس این اطلاعیه این محدودیت ترافیکی تا زمان اتمام مراحل تعمیرات و اطلاع‌رسانی بعدی ادامه خواهد داشت.
 
روابط عمومی اداره‌کل راهداری از رانندگان خواسته است با توجه به احتمال کاهش سرعت و ترافیک، تابلو‌ها و علائم هشداردهنده را جدی گرفته، به توصیه‌های ماموران راهداری و پلیس راه عمل کنند و با سرعت مطمئنه حرکت کرده و زمان سفر خود را متناسب با شرایط تنظیم نمایند.
 
در پایان این اطلاعیه از شکیبایی و همکاری کاربران جاده‌ای در این دوره قدردانی شده و تاکید شده که اولویت اصلی، ایمنی مسافران و مجریان طرح است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای
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