در پی وقوع ۳ تصادف در جاده‌های فارس ۴ نفر جان باختند و ۵ تن دچار مصدومیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۳ سانحه رانندگی در محور‌های فارس ۴ نفر جان باختند و ۵ تن دچار مصدومیت شدند.

مرگ راننده در پی حادثه رانندگی در کازرون

واژگونی خودرو در منطقه کمارج، منجر به فوت راننده شد.

سید محسن حسینی، مسئول اورژانس ۱۱۵ کازرون، اظهار کرد: امروز با اعلام واژگونی خودرو ساینا در منطقه کمارج کازرون، نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

او تصریح کرد: در این حادثه، راننده (۳۵ ساله) خودرو بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

 حسینی از رانندگان درخواست کرد: در مسیر‌های دارای پیچ، شیب و ناهمواری، سرعت خود را متناسب با شرایط جاده تنظیم کرده و از انجام حرکات ناگهانی با خودرو خودداری کنند؛ چرا که کنترل صحیح خودرو، نقش مهمی در پیشگیری از واژگونی دارد.

حادثه رانندگی در محور قطرویه ـ سیرجان با ۳ فوتی و ۳ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور قطرویه ـ سیرجان ۳ کشته و ۳ مصدوم به همراه داشت.

محمد حسین کچویی مسئول اورژانس شهرستان نی ریز اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با کامیون در فاصله ۱۰ کیلومتری محور قطرویه به سیرجان، پس از قطرویه، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او اضافه کرد: در این حادثه ۳ نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست دادند و ۳ مصدوم نیز دچار آسیب‌های متعدد شده بودند.

مسئول اورژانس شهرستان نی ریز بیان کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی فوری و نجات بخش، مصدومان را از پایگاه‌های اورژانس قطرویه و رودخور به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز منتقل کردند.

او گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس قطرویه و رودخور به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز منتقل شد.

تصادف در محور داراب - بندرعباس با ۲ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور داراب - بندرعباس ۲ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو‌های سواری پژو ۴۰۵ و پراید در محور مواصلاتی داراب - بندرعباس حوالی شهرک ولی عصر (عج)، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۲ مصدوم داشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از مراقبت‌های پیش بیمارستانی، تثبیت وضعیت و حمایت درمانی، مصدومان را به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل کردند تا خدمات درمانی پیشرفته‌تر به آن‌ها ارائه شود.

مسئول اورژانس فارس ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس رستاق و نوایگان به محل اعزام شدند.

برچسب ها: تصادف ، حادثه ، سانحه رانندگی ، حادثه رانندگی
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