تیم ۱۶۸ آمل فاتح نخستین دوره لیگ پدل استان مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نخستین دوره رقابت‌های لیگ پدل استان مازندران که به‌عنوان اولین دوره لیگ این رشته ورزشی در سطح کشور کلید خورده بود، پس از ۹ هفته رقابت پرشور و فشرده، با قهرمانی نماینده شهرستان آمل به کار خود پایان داد.

این دوره از مسابقات با حضور ۱۴ تیم از سراسر استان در قالب ۲ گروه ۷ تیمی آغاز شد.

در پایان مرحله مقدماتی و دوره‌ای، ۴ تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کردند تا در مجموع ۸ تیم در جدول حذفی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر بروند.

در دیدار پایانی و جذاب این رقابت‌ها، تیم‌های فانتومی ساری و ۱۶۸ آمل رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که در پایان، نماینده شایسته آمل موفق شد با غلبه بر رقیب ساروی خود، عنوان قهرمانی نخستین دوره لیگ پدل استان مازندران را از آن خود کند و تیم فانتومی ساری به مقام نایب‌قهرمانی بسنده کرد.

در دیدار رده‌بندی، تیم پدل پوینت با برتری مقابل حریف خود در جایگاه سوم ایستاد.

نخستین دوره لیگ پدل مازندران به‌عنوان پیشگام این رشته در کشور، با مشارکت بالغ بر ۲۰۰ ورزشکار برگزار شد و سرداوری این دوره از مسابقات را آیدا شجاعی‌فر بر عهده داشت و ونداد ارندان نیز مسئول برگزاری لیگ پدل بود.

در فینال این رقابت‌ها اسماعیل پهلوان معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، محمدعلی احمدی رئیس هیات تنیس استان مازندران، حجت یوسفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل، خانم منصوری نایب رئیس هیات تنیس استان مازندران، بنی هاشمی و ذاکریان رییس هیات تنیس آمل و ساری و همچنین علیرضا احمدی لاریجانی رییس هیت مدیره گروه مهندسی توسعه بام اسپانسر این دوره از مسابقات لیگ پدل استان مازندران حضور داشتند.