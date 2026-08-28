وزارت اطلاعات از دستگیری ۳۰ تن از لیدرها، مرتبطین و تخریب‌گران اموال عمومی و شخصی در آشوب‌های دی‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت ۳۰ سردسته اصلی، مرتبطان و تخریب‌گران اموال مردم در استان مرکزی خبر داد.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است: 

در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان مرکزی در ادامه اقدامات خود علیه شبکه‌های ترور و تخریب، ۳۰ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان‌های محلات و نیمه‌ورد را شناسایی و بازداشت کردند.

این مزدوران در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ اقدام به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر، بانک‌ها، خودرو‌های امدادی و شخصی مردم، اماکن دولتی، چندین مسجد (از جمله مسجد جامع علیا و مسجد مهدیه بازار محلات)، حمله به ناوگان ریلی و تهدید جان مسافران، غارت اموال مغازه‌های مردم و ... نمودند.

از این عوامل بیگانه، تعدادی سلاح سرد (قمه، تبر و چاقو) و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و مواد مخدر نیز کشف و ضبط گردید.

پیش از این و در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز ۷۰ نفر از عوامل میدانی کودتای دی‌ماه در استان مرکزی بازداشت شده بودند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از ملت همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بدانند، جنایات داعشی مزدوران آنها در حوادث تروریستی دی‌ماه، شامل مرور زمان نخواهد شد و این وعده‌ی قرآن کریم است که «انا من المجرمین منتقمون»

اداره‌کل اطلاعات استان مرکزی
۶ شهریور ماه ۱۴۰۵

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، آشوبگران
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