به گفته رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی محیط زیست گیلان، لاشه ۵ قلاده فک خزری از ابتدای امسال تاکنون در سواحل این استان کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاشوری - «فک خزری» از گونه‌های بومی و شاخص دریای خزر به شمار می‌رود، این گونه در زنجیره غذایی و پویایی اکوسیستم دریای خزر جایگاه مهمی دارد و وضعیت جمعیت آن می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم سلامت این اکوسیستم باشد؛ گزارش‌های متعدد از افزایش نگران کننده تلفات این تنها پستاندار دریای خزر طی چند سال گذشته حکایت دارد؛ موضوعی که هشداری برای وخامت اکوسیستم دریای خزر به شمار می‌آید.

تورج صادقی، رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به تداوم تلفات فک‌های خزری در سواحل شمال کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون لاشه ۵ قلاده فک خزری در سواحل این استان کشف شده است.

او افزود: لاشه‌های این گونه جانوری در بازه زمانی ماه‌های خرداد و مرداد امسال در سواحل شهرستان‌های بندر انزلی و تالش کشف و ثبت شده‌اند. به گفته رئیس اداره زیست‌بوم دریایی گیلان، منشاء دقیق این مرگ و میر‌ها هنوز مشخص نیست، اما کارشناسان آلودگی آب دریا و شیوع برخی بیماری‌های ویروسی را از جمله دلایل احتمالی افزایش تلف شدن فک‌های خزری در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند.

صادقی از شهروندان، جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فک خزری یا لاشه‌های احتمالی این گونه، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

انقراض فک خزری؛ زنگ خطر برای آینده زیست‌بوم خزر

گونه نادر «فک خزری» که در معرض خطر انقراض نیز قرار دارد، یکی از نماد‌های ارزشمند تنوع زیستی دریای خزر است؛ گونه‌ای که حفاظت از آن، به معنای پاسداری از سلامت و آینده این پهنه آبی است. اقدامی که بیش از پیش نیازمند همکاری و مشارکت مستمر دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی، واحد‌های صنعتی، فعالان محیط زیست و مراکز علمی است.