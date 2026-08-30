باشگاه خبرنگاران جوان - رفته بودید برای بازدید از پروژه ساخت یک فیلم؛ فیلمی که قرار بود از پیامبرمان بگوید و ما را و حتی نسل‌های بعدتر را بیشتر با آقایمان رسول‌الله (ص) آشنا کند. قصه‌ی ساخت این فیلم به چند سال قبل از اینکه دوربین‌ها برای روایت زندگی پیامبر (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) روشن شوند، برمی‌گشت؛ به دغدغه شما برای ساخت فیلمی درباره ایشان! مجید مجیدی به گفته خودش برای یک دیدار خصوصی به کتابخانه شما دعوت شد.

شما کارهایش را دیده بودید و پیشنهاد دادید درباره کودکی پیامبر (ص) فیلم بسازد. برایش از تعداد فیلم‌هایی که درباره بودا، حضرت مسیح و حضرت موسی (علیهما السلام) ساخته شده بود گفتید و اینکه برای پیامبرمان تنها یک فیلم ساخته شده است. این تعداد فقط یک آمار نبود؛ نشانه‌ی یک خلأ بود؛ خلأیی در روایت نکردن و نشناساندن شخصیتی که از نظر شما، محور زندگی مسلمانان بود.