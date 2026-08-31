وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: الموت امروز به عنوان یک قطب تمدنی در جهان شناخته شده و از منظر ما به یک قطب گردشگری نیز تبدیل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه مردمی قلعه الموت در جمع خبرنگاران استان قزوین گفت: امروز جشن ثبت جهانی الموت را برگزار می‌کنیم و از همین تریبون به مردم عزیز استان قزوین و به ویژه مردم بزرگ الموت که در این منطقه زندگی می‌کنند، تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به اینکه مردم الموت باید امروز احساس غرور و نشاط داشته باشند، تصریح کرد: ما ایرانی‌ها همواره به خود می‌بالیم و احساس غرور می‌کنیم که الموت امروز بر بلندای جهان ثبت شده و الموتی‌ها باید دائم جشن بگیرند که این جغرافیا و این منطقه در نگاه جهانی به رسمیت شناخته شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: الموت امروز به عنوان یک قطب تمدنی در جهان شناخته شده و از منظر ما به یک قطب گردشگری نیز تبدیل خواهد شد.

صالحی‌امیری با قدردانی از مجموعه مدیریت استان قزوین، تاکید کرد: باید از استاندار محترم، همه همکارانم در مجموعه میراث فرهنگی و تمام دست‌اندرکاران استان قزوین که کمک کردند موانع ثبت جهانی شدن قلعه‌های تاریخی الموت و استحکامات مرتبط با آن برداشته شود، قدردانی کنم؛ زیرا مسیر بسیار طولانی برای انجام آن طی شد.

وی با اشاره به روند طولانی ثبت جهانی قلعه‌های الموت، اظهار کرد: مردم ایران‌زمین بدانند که برای ثبت جهانی این منطقه بیش از ۲ دهه زمان صرف شد و همه کارشناسان بسیج شدند و تلاش کردند، همکاران من در همین نقطه‌ای که اکنون حضور داریم، یعنی پایگاه ملی که از امروز آن را پایگاه جهانی می‌نامیم، ۲۵ سال تلاش کردند تا مسیر ثبت جهانی فراهم شود.

صالحی‌امیری تصریح کرد:، اما از امروز، علاوه بر این نشاط، شادی و غرور، مسوولیت مردم الموت نیز سنگین‌تر شده، مخاطب این مسوولیت همه جوانان و مردم عزیز این دیار هستند که باید از میراث خود صیانت و حفاظت کنند؛ چرا که صاحبان این اثر، مردم قزوین، استان قزوین و مردم الموت هستند.

وی افزود: در این مسیر افراد زیادی به ما کمک کردند؛ علاوه بر استاندار و معاونان ایشان، نمایندگان مجلس نیز در کنار ما بودند و کمک کردند و مهمتر از همه، دولت امروز مصمم است در این دوره تعداد آثار ثبت ملی و جهانی را افزایش دهد.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به آثار جهانی ثبت شده کشور، گفت: اکنون که با مردم عزیز ایران‌زمین صحبت می‌کنم، علاوه بر ثبت سی‌اُمین اثر جهانی که امروز شاهد آن هستیم و پرچم مقدس ایران بر بلندای آن برافراشته شده، ۵۸ اثر دیگر نیز در نوبت ثبت جهانی قرار دارند.

صالحی‌امیری در پاسخ به این پرسش که چرا الموت در اولویت ثبت جهانی قرار گرفت، گفت: الموت یک خورشید درخشان است که فقط با ثبت جهانی می‌توان آن را جهانی کرد، الموت با بسیاری از سازه‌های ما در ایران‌زمین متفاوت است.

وی با بیان اینکه الموت را نمی‌توان صرفاً یک قلعه دانست، تصریح کرد: الموت یک قلعه نیست؛ قلعه‌هایی که دارای یک نظام حکمرانی است، این نظام حکمرانی سازوکار‌های بسیار پیچیده‌ای را در دل خود دارد و همه اجزای این نظام امروز در این قلعه (حسن صباح) قابل احصاست، مدیریت قلعه بسیار پیچیده و فرماندهی آن نیز بسیار پیچیده بوده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: نکته بعدی، تفکر شیعی و اعتقادی حاکم بر این قلعه است، اسماعیلیان این نقطه را انتخاب کردند و دشمنان این قلعه تلاش زیادی کردند تا روزی بتوانند آن را فتح کنند و جنگ‌های زیادی نیز در آن مقطع شکل گرفت؛ اما امروز که با هم صحبت می‌کنیم، این قلعه سربلند و پرچمش نیز برافراشته است.

صالحی‌امیری در ادامه خطاب به وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی، گفت: تقاضای من از آموزش و پرورش و آموزش عالی این است که ۳۰ اثر ثبت جهانی ایران را در منابع درسی بیاورند تا فرزندان ما در مدرسه، از دبستان تا دبیرستان، بدانند در کدام جغرافیا زندگی می‌کنند و ارزش فرهنگ و تمدن خودشان را در منابع درسی بشناسند.

وی افزود: دانشجویان ما نیز بایستی در دانشگاه‌ها واحد درسی فرهنگ و تمدن ایرانی را بگذرانند و بدانند که در ایران‌زمین چه ارزش‌هایی نهفته است.

وزیر میراث فرهنگی به برنامه‌های پیش رو برای توسعه الموت اشاره کرد و یادآور شد: صادقانه عرض می‌کنم که از امروز به همراه مدیریت عالی استان، هر آنچه در توان داشته باشیم برای این منطقه انجام خواهیم داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: الموت چند پیش‌نیاز دارد، امروز جلسه مشترکی با نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مجلس، مسوولان شهری و همکارانم که از تهران آمده بودن، داشتیم و به این جمع بندی رسیدیم که حداقل بایستی ۱۰ برنامه جدید برای اینجا تعریف کنیم.

وی اصلاح زیرساخت‌ها را یکی از این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: بایستی زیرساخت‌های منطقه اصلاح شود، اقامتگاه‌ها برای حضور گردشگران فراهم شود و مسیر‌های تردد و جاده‌ها نیز اصلاح شوند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: به همه ایرانیان و همه جهانیان پیام خواهیم داد که الموت را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کنند.

صالحی امیری با اشاره به تغییر مأموریت دستگاه متولی پس از ثبت جهانی الموت، اظهار کرد: یکی از رسالت‌های ما پس از این دوره که مسوولیت آن با معاونت میراث فرهنگی بود، از این پس در معاونت گردشگری آغاز می‌شود و آن، تبدیل الموت به یک قطب گردشگری است.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: پس از آن نیز ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم الموت را در فهرست روستا‌های ثبت جهانی گردشگری قرار دهیم.

وی از برنامه‌ریزی برای حمایت اقتصادی از مردم منطقه خبر داد و گفت: باید تسهیلات ویژه و کم بهره را برای احداث مراکز بوم گردی و راه اندازی کارگاه‌های صنایع دستی از سوی بانک‌های عامل برای مردم منطقه فراهم کرد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه ثبت جهانی قلعه‌های الموت فصل تازه‌ای را برای این منطقه رقم خواهد زد، افزود: تصور ما این است که الموت از امروز یک لباس جدید بر تن خواهد کرد و آینده درخشانی را با خود به همراه خواهد داشت.

وی، ضمن تبریک مجدد به مردم منطقه برای ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات مرتبط با آن، اظهار کرد: به فرزندان این دیار و همه الموتی‌هایی که در قزوین، ایران و سراسر دنیا هستند تبریک می‌گویم؛ امروز با هر نامی که در این شهر برخورد کردیم، یک پسوند «الموتی» داشت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مردم الموت و قزوین برای حضور در جشن‌های ثبت جهانی منطقه دعوت کرد و گفت: مردم عزیز این دیار را به جشن امشب در قزوین و انشاءالله جشن بزرگ دیگری در تهران دعوت می‌کنم.

صالحی‌امیری تاکید کرد: قزوین به عنوان یک قطب تمدنی، گردشگری و صنایع دستی، از این پس مورد توجه بیشتری از سوی دولت قرار خواهد گرفت.