به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول سال‌های گذشته خودرو‌های سریع و متنوعی وارد بازار جهانی شده اند. به عنوان نمونه سوپراسپرت‌هایی مانند مک‌لارن سنا و کوروت C ۸ خودرو‌هایی کامل بوده و در هنگام رانندگی با خودرو‌های مزبور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسید.

در واقع خودرو‌های یادشده از نظر توان و مهندسی به کار گرفته شده برای ساخت آن‌ها در بالاترین سطح ممکن بوده و امروزه با حداکثر سرعت در بازار جهانی مشغول تاخت و تاز هستند.

اما اکنون با فرارسیدن سال ۲۰۲۱ باید منتظر خودرو‌هایی سریع‌تر، جدیدتر و متفاوت‌تری باشید. خودرو‌هایی که ضعفیف‌ترین آن‌ها در ۳.۶ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رسیده و به آسانی موجودیت خود را در قلمرو سوپر اسپرت‌ها حفظ می‌کند؛ بنابراین با ما همراه شده و با سریع‌ترین خودرو‌های جهان در سال ۲۰۲۱ آشنا شوید.

آلفارومئو جولیا GTA

آلفارومئو جولیا GTA جدید کاملا متفاوت بوده و با وجود وزن کمتری که نسبت به نسخه قبلی خود دارد؛ قدرت و سرعت بیشتری را در اختیار سرنشیان خود قرار می‌دهد. اکنون پیشرانه این خودرو ۵۳۲ اسب‌بخار قدرت داشته و برای خرید آن باید مبلغ قابل توجهی را خرج کرد؛ زیرا جولیا GTA در ۳.۶ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. جولیا GTA پیشرفت‌های دیگری هم داشته و مهندسین آلفارومئو عملکرد آن بر سر پیچ‌ها را بهتر کرده و در مجموع کارکرد جولیا GTA را بهبود بخشیده‌اند. این خودرو سریع‌تر از نسخه Quadrifoglio جولیا بوده و اکنون بسیار مورد احترام است.

پورشه ۹۱۱ GT ۳

پورشه ۹۱۱ GT ۳ یکی از بهترین و سریع‌ترین اتومبیل‌های موجود در سال ۲۰۲۱ است. گفته می‌شود که این محصول ۵۰۲ اسب‌بخار قدرت داشته و عملکرد آن حتی از ۹۹۱.۲ GT ۳ هم بهتر است. با ۹۱۱ GT ۳ اصلا نباید شوخی کرد؛ چون شتاب صفر تا ۱۰۰ آن تنها ۳.۲ ثانیه است. پورشه ۹۱۱ GT ۳ بسیار سبک بوده و تیم مهندسی آن تلاش قابل تقدیری برای ساخت ۹۱۱ GT ۳ با سبک‌ترین وزن ممکن داشته‌اند. اقدام مزبور موجب افزایش نیروی رو به پایین و در عین حال کشش ۹۱۱ GT ۳ شده و حرکت با آن را نه تنها در پیست؛ بلکه در بزرگراه هم لذت‌بخش کرده است.

ب ام و M ۵ CS

ب ام و M ۵ CS قدرتمندترین سری M جهان بوده و به هیچ عنوان نباید از بابت این مسئله تعجب کرد؛ زیرا M ۵ CS بیش از ۶۰۰ اسب‌بخار قدرت دارد. حداکثر سرعت M ۵ CS حدود ۳۰۴ کیلومتر بر ساعت بوده و در ۳ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. ب ام و برای افزایش قدرت M ۵ CS، وزن آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. همچنین پیشرانه توئین‌توربو ۴.۴ لیتری V ۸ ب ام و به بهترین شکل عمل کرده و بروزرسانی‌های آن مدل M ۵ CS را کاملا نسبت به M ۵ Competition متمایز کرده است. براساس پیش‌بینی‌ها اولین سفارشات این محصول در سال ۲۰۲۱ به مشتریان بی‌ام‌و تحویل داده خواهد شد.

لامبورگینی هوراکان STO

هوراکان STO از همان پیشرانه V ۱۰ مدل EVO استفاده کرده و در ۳ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. مدل STO کمی از EVO کُندتر بوده و حداکثر سرعت آن حدود ۳۱۰ کیلومتر بر ساعت است. با این وجود باید توجه داشت که آیرودینامیک هوراکان STO بسیار عالی و بی‌نقص بوده و این مسئله محصول لامبورگینی را به خودرویی شگفت‌انگیز تبدیل کرده است. همچین لامبورگینی هوراکان STO بسیار سبک بوده و این موضوع علاوه بر افزایش چابکی به بهبود فرمان‌پذیری STO کمک کرده است.

مرسدس AMG One

براساس پیش‌بینی‌ها حداکثر سرعت مرسدس AMG One حدود ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده و این مقدار کمی نزدیک به اتومبیل‌های مسابقات فرمول یک است. پیشرانه مجهز این محصول موتوری ۱.۶ لیتری توربو V ۶ بوده و تقریباً مشابه با موتور خودروی لوئیس همیلتون در مسابقات فرمول یک است. مرسدس ای‌ام‌جی One دو دیفرانسیل بوده و این موضوع رانندگی با آن را جذاب‌تر می‌کند. این اتومبیل زیبا، وزن بسیار کمی داشته و به خوبی از توان ۶۰۳ اسب‌بخاری خود استفاده خواهد کرد. علاوه بر نکات مزبور، مرسدس ای‌ام‌جی One از تکنولوژی رانندگی پلاگین هیبریدی هم بهره می‌برد.

مازراتی MC ۲۰

کمپانی مازراتی مدل MC ۲۰ را به بهترین شکل ممکن تولید کرده است. پیشرانه V ۶ این خودرو با توان ۶۲۱ اسب‌بخار، شتاب صفر تا ۱۰۰ مازراتی MC ۲۰ را در ۲.۹ ثانیه ممکن کرده و این موضوع جای هیچ پرسشی درباره قدرت و کارایی MC ۲۰ باقی نمی‌گذارد. علاوه بر نکات مزبور، حداکثر سرعت MC ۲۰ حدود ۳۲۵ کیلومتر در ساعت بوده و این موضوع برتری محصول مازراتی را به اثبات می‌رساند. مازراتی MC ۲۰ یکی از بهترین خودرو‌های ساخته شده توسط کمپانی مازراتی بوده و در این خودرو می‌توان قدرت و ظرافت را در کنار یکدیگر دید.

لوتوس اویجا

لوتوس اویجا در ۲.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. رقم مزبور بسیار قابل توجه است؛ اما لوتوس به این ارقام توجه نکرده و ادعا می‌کند که اویجا در ۶ ثانیه به سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت و در ۹ ثانیه به سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد! اویجا خودرویی الکتریکی و دو دیفرانسیل با توان ۱۹۷۲ اسب بخار بوده و احتمالا خریداران این محصول چند میلیون دلار باید برای خرید آن خرج کرده و به همین خاطر هم باید قیمت زیاد اویجا را یکی از عوامل تمایز این محصول نسبت به خودرو‌های دیگر دانست.

آئودی E-Tron GT

آئودی E-Tron GT به شکل استاندارد دارای ۶۰۰ اسب‌بخار قدرت است؛ اما نسخه‌ای از این محصول ۶۵۰ اسب‌بخار قدرت داشته و در ۲.۷ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. بُرد پیمایشی این خودرو به اندازه تسلا مدل S نیست؛ اما کسی که بدنبال E-Tron GT می‌رود قطعا به بُرد پیمایشی توجه نکرده و فقط سرعت و قدرت فوق‌العاده محصول آئودی را در نظر دارد.

فراری SF ۹۰ اسپایدر

فراری SF ۹۰ اسپایدر خودرویی شگفت‌انگیز بوده و از پیشرانه‌های خارق‌العاده‌ای بهره می‌برد. این خودرو از موتور ۴ لیتری V ۸ توئین‌توربو با قدرت ۷۶۹ اسب‌بخار و دو پیشرانه الکتریکی با توان ۲۱۷ اسب‌بخار استفاده می‌کند. به این ترتیب در مجموع فراری SF ۹۰ اسپایدر ۹۸۶ اسب‌بخار قدرت با گشتاور ۹۰۰ نیوتن‌متر در اختیار داشته و تمام این ارقام باعث شده که محصول فراری در ۲.۵ ثانیه به راحتی به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رسیده و سریع‌ترین اتومبیل فراری تا به این لحظه باشد.

تسلا مدل S Plaid

تسلا مدل S Plaid در ۱.۹۹ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. این محصول سریع‌ترین اتومبیل جاده‌ای جهان بوده و هم اکنون در حال فروش به مشتریان است. حداکثر سرعت مدل S Plaid حدود ۳۲۱ کیلومتر در ساعت است. تسلا در این محصول تمام تکنولوژی‌های اختصاصی خود را ارتقاء داده و از باتری‌هایی جدید بهره برده است. احتمالاً مدل S Plaid از پورشه تایکان سریع‌تر است؛ اما زمان و داده‌های مرتبط به خودروی مزبور در پیست نوربورگ‌رینگ منتشر نشده و این ادعا در حدِ حدس و گمان است.

منبع:خودرونویس

