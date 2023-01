جیمز کامرون با فیلم آواتار رکورد زد

به نقل از ورایتی، پس از گذشت تنها شش هفته از اکران، فروش جهانی بلیط دنباله پرفروش جیمز کامرون، «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) از ۲ میلیارد دلار فراتر رفت. این ششمین فیلم در تاریخ - و اولین بار پ از دوران همه‌گیری کرونا- است که از نقطه عطف رویایی هالیوود عبور کرده و به یک باشگاه انحصاری که شامل «آواتار» (Avatar)، «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: End Game)، «تایتانیک» (Titanic)، «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» (Star Wars: The Force Awakens و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» (Avengers: Infinity War) می‌پیوندد.

اکنون، کامرون سازنده سه فیلم از شش فیلم پرفروش تمام دوران است. او همچنین تنها کارگردانی است که سه فیلم او از ۲ میلیارد دلار عبور کرده است. شایان ذکر است، زوئی سالدانا، بازیگر نقش نیتیری در مجموعه فیلم «آواتار»، اکنون در چهار فیلم از شش فیلم به ایفای نقش پرداخته و فیلم‌هایش از ۲ میلیارد دلار عبور کرده‌اند. او همچنین در «انتقام‌جویان: پایان بازی» و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» بازی می‌کند و نقش گامورا در «نگهبانان کهکشان» (The Guardians of the Galaxy) را تکرار می‌کند.

نکته قابل توجه این که «آواتار: راه آب» رسما به هدف والایی که کامرون قبل از اکران فیلم برای خود تعیین کرده بود، دست یافته است. قبل از اکران این دنباله در سینماها، او به GQ گفت که «آواتار ۲» نشان‌دهنده «بدترین مورد تجاری در تاریخ سینما» است، زیرا باید به یکی از سه یا چهار فیلم پرفروش تمام دوران تبدیل می‌شد تا هزینه‌ها جبران شود. (تحلیلگران بر این باورند که نقطه سر به سر فیلم نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار بوده است، بنابراین «آواتار: راه آب» قبلاً سیاه شده است.)، اما در روز‌های آینده، چهارمین و پنجمین فیلم بزرگ جهان یعنی «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» (با فروش ۲.۰۷ میلیارد دلار) و «انقام‌جویان: جنگ ابدیت» (با فروش ۲.۰۴ میلیارد دلار) را شکست خواهد داد.

اولین فیلم «آواتار» که ۱۳ سال پیش در سینما‌ها اکران شد، با ۲.۹ میلیارد دلار همچنان بزرگ‌ترین فیلم تمام دوران است. «انتقام‌جویان: پایان بازی» با ۲.۷۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد، در حالی که «تایتانیک» با ۲.۱۹ میلیارد دلار سومین اکران پرفروش تاریخ است.

«آواتار: راه آب» تاکنون ۵۹۸ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی و ۱.۴ میلیارد دلار در سطح بین‌المللی فروش داشته است. در خارج از کشور، در بازار‌های برجسته چین (۲۲۹ میلیون دلار)، فرانسه (۱۲۹ میلیون دلار)، آلمان (۱۱۷ میلیون دلار)، کره (۹۶ میلیون دلار) و بریتانیا (۸۱ میلیون دلار) فروش داشته است. به ویژه قابل توجه است که «آواتار ۲» توانست ۲ میلیارد دلار به دست آورد، معیاری که در دوران کووید غیرممکن بود، زیرا هر بازاری دوباره با ناوی ارتباط برقرار نمی‌کند. قسمت بعدی در روسیه پخش نمی‌شود، جایی که این فیلم اصلی ۱۱۶ میلیون دلار فروخت و در ژاپن با ۲۸ میلیون دلار شکست خورده است که کاهش چشمگیری نسبت به فروش ۱۷۶ میلیون دلاری فیلم اول دارد.

دنباله فیلم «آواتار» سال ۲۰۰۹ که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، در دسامبر اکران شد و در هفته‌های پس از انتشار، محبوبیت زیادی داشت. مانند صفحه‌های اصلی، Imax و 3D و همچنین مشتریان مکرر در تمام سنین و جمعیت‌شناسی، فروش بلیط را به اوج رساند. دیزنی که حقوق «آواتار» را پس از خرید فاکس قرن بیستم در سال ۲۰۱۹ در اختیار دارد، تقریباً ۴۶۰ میلیون دلار برای تولید و تبلیغ «آواتار: راه آب» هزینه کرد و آن را به یکی از گران‌ترین فیلم‌های تاریخ تبدیل کرد.